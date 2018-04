Speciale luchthavenpsychologe van Brussels Airport staat dag en nacht klaar voor slachtoffers van aanslagen

Alle overlevenden van de aanslag op de luchthaven van ­Zaventem hebben haar nummer al in hun gsm staan. En voor het personeel of de nabestaanden bij wie dat niet het ­geval is, heeft de luchthaven nu flyers met haar gegevens klaar. Maak kennis met Karima Douch (40), de ‘psychologe’ van Brussels Airport. “Sommigen willen de hele tijd praten, ­anderen willen dan weer absolute stilte. Of ze willen een rondleiding en een ­koffie.”