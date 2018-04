CLUBNIEUWS. Opsteker bij Club Brugge voor Anderlecht, Antwerp zit met twijfelgevallen voor derby

De laatste nieuwtjes voor Anderlecht-Club Brugge, de Antwerpse derby tussen The Great Old en Beerschot Wilrijk en de overige eersteklassers.

CLUB BRUGGE

Sneller dan verwacht zit Benoît Poulain mogelijk opnieuw in de selectie bij Club Brugge. De verdediger revalideerde sinds januari van een blessure aan de adductoren, maar traint ondertussen alweer twee weken mee met de groep. “Benoît is klaar, maar het is nog niet duidelijk hoeveel minuten hij aankan”, aldus coach Ivan Leko. “Een selectie? Dat kan.” Een terugkeer van de Fransman zou alleszins een opsteker zijn voor Club Brugge, want verdedigend zijn er toch wel wat twijfels. Zowel Cools als Denswil moest enkele trainingen overslaan afgelopen week, al trainde het duo gisteren wel volledig mee. Decarli is out voor de rest van het seizoen. Leko heeft ook nog Scholz achter de hand. Door de blessure van Vermeer keert Gabulov terug in doel. Horvath wordt tweede keeper, want van Hubert is ook voor de rest van het seizoen geen sprake meer. De Waal werd vorige week geopereerd aan de heup.

ANDERLECHT

Bij Anderlecht zit Olivier Deschacht voor het eerst sinds 10 februari in de wedstrijdkern. Het ziet er niet naar uit dat de veteraan in de basis begint. Spajic raakt in principe wellicht niet fit, maar Vanhaezebrouck lijkt voorlopig niet te raken aan Sa en Obradovic. Adrien Trebel is terug na twee wedstrijden schorsing en neemt meteen zijn basisplaats weer in. Dat betekent wel dat een offensieve speler plaats moet ruimen. Kilometervreter Pieter Gerkens zal niet snel geslachtofferd worden en dus is de kans reëel dat Lazar Markovic vrede moet nemen met een rol als supersub. Tenzij Vanhaezebrouck nog voor een verrassing zorgt.

KAA GENT

De Gentse ziekenboeg oogt dezer dagen opvallend leeg. Behalve de revaliderende Siebe Horemans en Stefan Mitrovic, is er enkel nog Renato Neto die niet meteen in aanmerking komt voor een wedstrijdselectie. “Renato keert terug na een heel lange revalidatie”, aldus de Gentse coach. “Dat gaat goed, maar af en toe ondervindt hij nog wat reactie en moet hij een dagje individueel werken. Ik hou er geen rekening mee dat hij nog in actie komt tijdens Play- off 1.” Yaremchuk lijkt dicht bij een basisplaats te staan. “Tijdens zijn invalbeurt tegen Club kreeg je ook alweer flitsen te zien van de goede Yaremchuk”, aldus nog Vanderhaeghe, die op Sclessin wellicht toch de voorkeur geeft aan Rangelo Janga.

ZULTE WAREGEM

Zulte Waregem kan vanavond geen beroep doen op Sander Coopman. De aanvallende middenvelder geraakte niet speelklaar door een blessure aan de adductor. Daarnaast zijn ook Gertjan De Mets (kuit), Johan Björdal (hersenschudding) en Damien Marcq (klierkoorts) niet inzetbaar.

KV OOSTENDE

Bij KV Oostende kan er met een gerust hart toegeleefd worden naar de uiterst belangrijke thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden. Afgelopen week kwamen er namelijk geen nieuwe geblesseerden bij.

Jonckheere (hiel), Jali (knie), Bossaerts (hamstring) en Musona (hamstring) zijn nog steeds out, al hernam die laatste wel al gedeeltelijk de training. Adnan Custovic hoopt dat hij tijdens Play-off 2 nog enkele wedstrijden kan rekenen op de Zimbabwaan. Tomasevic, die tegen Eupen vervangen moest worden met rugproblemen, kan spelen. Christof Dierick leidt de partij van morgenavond.

LOKEREN

Trainer Peter Maes kan zoals verwacht geen beroep doen op Tom De Sutter (foto). De aanvaller zit niet in de selectie door last aan de knie. Stefano Marzo, die vorig weekend het veld met een blessure moest verlaten, keert terug in de basis. Voorts heeft Maes nog een verrassing in petto. Zo krijgt de twintigjarige Nigeriaanse flankaanvaller Yusuf Lawal wellicht zijn eerste basisplaats in de competitie, waardoor Hupperts naar de bank verhuist.

OH LEUVEN

In het stadion van OH Leuven gaat volgende week woensdag 18 april een grootschalig FIFA-tornooi door op de PlayStation, Game of Goals. Het staat open voor abonnees van OHL en studenten. Het tornooi is een initiatief van vijf studenten Project- en Eventmanagement van de UCLL. Er wordt in ploegen van twee gespeeld en voor de betere teams zijn tal van prijzen voorzien. Om de dag in het King Power at Den Dreefstadion goed door te komen, zijn er ook snacks en randanimatie voorhanden.

ANTWERP

Doelman Sinan Bolat trainde afgelopen week af en toe apart van de groep, maar de verwachting is dat de Limburger wel fit geraakt voor de wedstrijd van zondag tegen Beerschot Wilrijk. Ook Ivo Rodrigues geraakt naar verwachting fit.

“Alleen Yatabaré, Susic en Jezina zijn momenteel nog afwezig, maar we hebben nog 48 uur”, zei Laszlo Bölöni gisterenochtend. Maar na de training werd duidelijk dat Susic (adductoren) en Yatabaré (enkel) niet speelklaar geraken. “En ja, Obbi Oulare natuurlijk. Die zal er ook niet bij zijn”, aldus Bölöni. Oulare was donderdag en vrijdag in Spanje, waar hij een gesprek had met de trainer van Watford, de club die hem uitleent.

BEERSCHOT-WILRIJK

Brys selecteerde twintig spelers, waarvan er twee afvallen. Hernan Losada en Messoudi komen terug na ziekte en blessureleed. Jan Van den Bergh is geschorst. Tom Pietermaat, Fessou Placca, Jaric Schaessens, Collins Tanor en Rubin Okotie staan nog op non-actief.

STVV

Op de revaliderende Ceballos en de geblesseerde Legear na, kan De Roeck, die vandaag nog een training organiseert, allicht rekenen op zijn voltallige kern. Na de 4-0-zege tegen Antwerp neemt Teixeira zijn plaats in de defensie weer in ten koste van Goutas. Asamoah ligt in de weegschaal met De Sart. Na de zaterdagtraining hakt De Roeck de knoop door. Charisis komt normaal gezien in de kern, net als Boli. Kenny Steppe start in doel. De laatste vijf matchen in de play-offs zijn voor Lucas Pirard.

WAASLAND-BEVEREN

Jonathan Buatu Mananga zit niet in de wedstrijdselectie tegen OH Leuven, hoewel de verdediger wel degelijk fit is. Voorts kan trainer Sven Vermant geen beroep doen op de geblesseerden Dierckx, Cools, Moren, Ponnet en Nys. Achterin krijgt Foulon allicht opnieuw de voorkeur op de vertrekkende Demir en mag Schryvers zich bewijzen op rechtsachter. Voorin kiest Vermant wellicht voor het duo Thelin en Ndiaye.