Limburger met mobilhome krijgt boete in Brussel, “maar daar ben ik nooit geweest”

Lummen / Brussel -

Begin maart viel bij Lummenaar Romain Maes (71) een boete van 110 euro in de bus. “Volgens die boete stond mijn mobilhome op 2 maart om 11.29 uur fout geparkeerd in het centrum van Brussel. Alleen stond mijn wagen toen thuis in Lummen”, vertelt Romain. “Ik ben zelfs nog nooit met mijn mobilhome in Brussel geweest.”