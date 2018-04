Drama: Tubeke moet naar amateurklasse door gemiste penalty in 97ste minuut

In play-off III is de degradatiestrijd beslist. Tubeke leed op de vierde speeldag een 0-1 nederlaag tegen Union Sint-Gillis en kan de laatste plaats niet meer ontlopen. Even leek een penalty in de 97ste minuut Tubeke nog een strohalm te bieden, maar Union-doelman Adrien Saussez werd de held. Extra pijnlijk: Saussez speelde tot 2016 nog voor Tubeke.

Het was Jonathan Kindermans die een kwartier voor tijd de wedstrijd besliste. Tubeke stond op dat moment al met tien. Na een tweede gele kaart moest Shean Garlito in de 63e minuut naar de kant. De match kende nog een dramatisch einde. In de zevende minuut van de blessuretijd legde de Nederlandse scheidsrechter Jochem Kamphuis de bal op de stip na een fout van Kindermans. Hugo Videmont slaagde er niet in de kans van de laatste hoop te benutten. Zijn elfmeter werd gestopt door Union-doelman Adrien Saussez, die tot 2016 nog de netten van Tubeke verdedigde.

Sportief is het voorbij voor Tubeke. Om volgend seizoen toch nog in eerste klasse B mogen uit te komen kan de Waals-Brabantse club wel nog hopen dat Lierse ook voor het Belgisch Arbitragehof voor de Sport zijn licentie niet krijgt.