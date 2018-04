Wolfsburg-Belgen blijven op de sukkel met gelijkspel tegen Augsburg

In de Duitse Bundesliga blijft Wolfsburg, de ploeg van Landry Dimata, Divock Origi en Koen Casteels, in vieze papieren zitten na een doelpuntloos gelijkspel op de 30e speeldag tegen middenmotor Augsburg. Origi mocht in de 61e minuut invallen, Dimata stond 80 minuten op het veld. Na een zwakke eerste helft ging de thuisploeg nog fel aandringen, maar tevergeefs. Het eerste puntje na drie verliespartijen op rij brengt weinig op: Wolfsburg blijft hangen net boven de degradatiezone op een veertiende plaats.

In een bloedloze eerste helft probeerde Nany Dimata na 32 minuten een voorzet binnen te werken, maar zijn kopbal vanop het penaltypunt werd knap gepareerd door doelman Marwin Hitz. Het was zowaar de enige poging binnen de palen van beide ploegen.

Vier minuten na de rust tekende Augsburg voor het tweede schot tussen de palen: Jonathan Schmid vuurde een kanonschot af van buiten het strafschopgebied richting de linkeronderhoek, maar doelman Casteels stond pal met een fantastische redding. Vier minuten later klom Robin Knoche van Wolfsburg hoog op een voorzet, maar zijn poging ging centimeters over de dwarsligger. Een minuut later kreeg verdediger Jan Moravek van Augsburg een tweede keer geel na een fout en mocht de Tsjech gaan douchen. Het signaal voor de thuisploeg om het gaspedaal in te duwen: een schot van Paul Jaeckel ging nipt naast het doel.

Divock Origi mocht in de 61e minuut invallen voor Wolfsburg en was bijna meteen van goudwaarde: zijn voorzet kwam aan bij William, wiens schot net naast de rechterbovenhoek raasde. Enkele minuten later trof Jaeckel de lat met een vlam. In de 72e minuut kreeg Origi de bal op een voorzet van Jaeckel, maar zijn kopbal vanop de kleine rechthoek draaide weg aan de verkeerde kant van de paal. Vlak voor tijd kwam ook Wolfsburg nog met tien man te staan na een rode kaart voor Felix Uduokhai.