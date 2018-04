VS, Frankrijk en Groot-Brittannië bombarderen Syrië, Rusland reageert: “Dit zal gevolgen hebben”

De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een militaire aanval tegen Syrië uitgevoerd. De Syrische regering noemt de aanval een flagrante schending van het internationale recht, ook Rusland reageert ontstemd én dreigt met gevolgen. Er zouden zes soldaten zijn gewond, verder zou er enkel materiële schade zijn.

Bij de gecoördineerde vuurden hebben de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittanië 58 Tomahawk-raketten af op militaire doelen in de Syrische hoofdstad Damascus en Homs. Volgens de Syrische staatstelevisie werd daarbij onder meer een wetenschappelijk onderzoeksinstituut getroffen. The New York Times meldt dat naast het onderzoeksinstituut ook een opslagplaats voor chemische wapens in de stad Homs en een nabijgelegen commandopost onder vuur zijn genomen. Omdat de meeste sites al ontruimd waren voor de aanvallen, bleef het aantal slachtoffers beperkt: er zouden volgens Syrische media zes gewonden zijn gevallen.

Het Pentagon meldt dat het gaat om een eenmalige actie, bedoeld om de Syrische infrastructuur om chemische wapens te produceren te vernietigen. Er zouden na dit bombardement geen andere aanvallen gepland zijn. Een militaire bron meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN dat de raketten zowel vanaf vliegtuigen als van schepen werden afgevuurd. Opvallend is dat Rusland -in tegenstelling tot de aanval van vorig jaar- niet gewaarschuwd werd.

Ooggetuigen in Damascus vertellen aan het Franse nieuwsagentschap AFP dat ze kort na vier uur ’s morgens plaatselijke tijd verschillende hevige explosies hoorden, en vliegtuigen zagen die boven de stad scheerden. De Syrische staatstelevisie spreekt intussen van ‘Amerikaanse agressie in Syrië, die wordt uitgevoerd in samenwerking met Frankrijk en Groot-Brittannië’. Ze meldt ook dat het Syrische luchtafweer erin geslaagd is dertien Amerikaanse raketten neer te halen voor die hun doel bereikten.

De Amerikaanse president Donald Trump bevestigde tijdens een speech in Washington dat de drie landen een vergeldingsactie hebben uitgevoerd na de inzet van chemische wapens door de Syrische regering van Bashar al-Assad tegen haar eigen bevolking een week geleden.

“Het inzetten van chemische wapens, dat zijn niet de daden van een mens. Het zijn de misdaden van een monster”, zei Trump tijdens de toespraak, die werd uitgezonden op televisie. “We zijn erop voorbereid om hiermee door te gaan, tot de Syrische regering stopt met de inzet van verboden chemische wapens.”

Trump richtte zich tijdens zijn toespraak ook tot Rusland en Iran, beiden bondgenoten van Syrië. “Wat voor soort natie wil betrokken zijn bij de massamoord op onschuldige mannen, vrouwen en kinderen?”, vroeg hij hen.

Reacties Rusland en Iran

Iran veroordeelde de aanvallen en ook Rusland reageerde al: “Eerst stelde de Arabische Lente de Syriërs op de proef, dan IS, nu Amerikaanse raketten. Nu wordt de hoofdstad van een soeverein land, dat al jaren probeert te overleven onder terroristische druk, aangevallen. Je moet vrij abnormaal zijn om dat te doen, net wanneer er een kans was voor een vredevolle toekomst.” De Russische ambassadeur in de VS, Anatoly Antonov, sprak op Twitter al dreigende taal: “We worden opnieuw bedreigd. We hebben al gewaarschuwd dat dergelijke acties niet zonder gevolgen zullen zijn. De Russische president beledigen is onaanvaardbaar. De Verenigde Staten hebben geen moreel recht om andere landen te veroordelen, zeker omdat ze zelf het grootste arsenaal chemische wapens bezitten.”

Gerichte aanvallen

Naast Trump bevestigde ook de Britse premier Theresa May de aanval. “Ik heb Britse troepen de toestemming gegeven om gecoördineerde en gerichte aanvallen uit te voeren, om zo de capaciteit van het Syrische regime om chemische wapens in te zetten te ontwrichten”, meldt Downing Street in een communiqué. “Er was geen andere optie meer dan het gebruik van geweld.”

Ook de Franse president Emmanuel Macron gaf teskst en uitleg. “We kunnen niet toelaten dat het gebruik van chemische wapens gebanaliseerd wordt. De bombardementen concentreren zich op de capaciteit van het Syrische regime om chemische wapens te produceren en in te zetten.”

‘Gas Killing Animal’

De bombardementen volgen nadat vorige week zaterdag bekend raakte dat er tientallen burgers om het leven waren gekomen in het Syrische stadje Douma. Volgens het Westen gebruikten de troepen van president Bashar al-Assad bij de aanval chemische wapens. Woensdag tweette president Trump vervolgens dat hij bereid was kruisraketten in te zetten tegen ‘Gas Killing Animal’ Assad.

Na de tweet van Trump volgden enkele dagen van koortsachtig diplomatiek overleg in de VN-Veiligheidsraad. Vrijdagavond nog werd hierover voor de vierde maal deze week gesproken. VN-secretaris-generaal António Guterres riep tijdens de vergadering alle betrokken landen op geen geweld te gebruiken. “De Syrische bevolking lijdt al acht jaren lang. Ik val in herhaling, maar er is geen militaire oplossing voor dit conflict”, zei hij.

Terreur

De Syrische ambassadeur bij de VN liet in diezelfde vergadering verstaan dat elke aanval gevolgen zal hebben. “Mocht er een aanval komen van het Westen, dan hebben wij geen andere keuze dan onszelf te verdedigen”, zei Bashar al-Jaafari.

Rusland, de belangrijkste bondgenoot van Syrië, zei tijdens de vergadering dan weer dat de Amerikanen niets anders willen dan het doelbewust ontketenen van terreur. “Het Westen is alleen maar geïnteresseerd in het omverwerpen van de Syrische regering”, concludeerde de Russische VN-ambassadeur Vasilly Nebenzja.

Oorlog

Tijdens een eerder overleg in de VN-Veiligheidsraad, afgelopen donderdag, had Rusland de Verenigde Staten nog opgeroepen geen geweld te gebruiken tegen Syrië.

“De situatie is erg gevaarlijk, ook omdat er momenteel al Russische troepen in Syrië zijn”, zei Vasilly Nebenzja, de Russische ambassadeur bij de Verenigde Naties. “Indien we er niet in slagen de situatie te ontmijnen, kan dat zelfs leiden tot een oorlog tussen Rusland en de Verenigde Staten.”

