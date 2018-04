Syrië en Rusland reageren furieus na raketaanvallen, NAVO

De aanvallen van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk zijn een “flagrante schending van het internationaal recht en tonen de minachting aan van die staten voor het internationaal recht”. Dat schrijft het door de staat gecontroleerde Syrische nieuwsagentschap Sana. Ook Rusland reageert kwaad.

LEES OOK: VS, Frankrijk en Groot-Brittannië bombarderen Syrië

Volgens Sana werd een onderzoeksinstelling in Barzeh, ten noorden van Damascus, aangevallen. Een ander doelwit was een militaire basis in de regio Homs. Berichten over de precieze schade of slachtoffers zijn er voorlopig niet. Het Syrische regime zegt dat de actie van de westerse landen “gedoemd is te mislukken”.

Ook Rusland is kwaad om een aanval. “De acties van de Verenigde Staten en zijn bondgenoten in Syrië zullen niet zonder gevolgen blijven”, zei de Russische ambassadeur in Washington. De ambassadeur zei ook dat de VS niet het recht hebben om andere landen te beschuldigen, terwijl ze zelf over het grootste arsenaal chemische wapens ter wereld beschikken.

NAVO gaat akkoord

De secretaris-generaal van de Navo, Jens Stoltenberg, steunt de aanval van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk tegen vermoedelijke gifgasfaciliteiten in Syrië. “Dit zal de capaciteit van de machthebbers inperken om nog mensen in Syrië met chemische wapens aan te vallen”, zei Stoltenberg zaterdag in Brussel, waar het bondgenootschap zijn hoofdkwartier heeft.

De Navo veroordeelde herhaaldelijk de Syrische inzet van chemische wapens als een duidelijk inbreuk tegen de internationale regels. “Het gebruik van chemische wapens valt niet te accepteren en de verantwoordelijken moeten verantwoording afleggen”, zei Stoltenberg.

De VS, Groot-Brittannië en Frankrijk hebben samen de militaire aanval tegen Syrië uitgevoerd. Ze richtten zich volgens het Amerikaanse ministerie van Defensie op drie doelwitten. Het was een beperkte actie, zei defensieminister James Mattis in het Pentagon.

Protesten

In de Syrische hoofdstad Damascus kwamen na de aanvallen tientallen inwoners de straat opgetrokken om hun steun te betuigen aan het regime van de Syrische president Bashar al-Assad. Dat bericht de door de staat gecontroleerde televisie in Syrië.

De inwoners zwaaien met Syrische vlaggen en klappen in hun handen. Ze kwamen bijeen kort nadat de door de Verenigde Staten geleide bombardementen de buitenwijken van de hoofdstad hadden getroffen.