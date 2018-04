Liefst 48 doden, waaronder ook erg jonge kinderen. Die gruwelijke gifaanval op het Syrische Douma op zaterdag 7 april lokte internationale woede uit. Deze ochtend bombardeerden de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië als vergelding drie plekken in Syrië waar chemische wapens zou worden ontwikkeld of opgeslagen. Volgens het Syrische regime en Rusland was de gifaanval in Douma opgezet spel.