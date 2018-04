Neen, dit is niet het begin van de Derde Wereldoorlog: dit moet u weten over de aanvallen op Syrië

Is de aanval van de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk op Syrië de voorbode van een breder - mogelijk wereldwijd - conflict? Experts hielden hun hart vast wat er zou gebeuren mochten de Amerikaanse bommen Russische militairen doden, maar het lijkt erop dat beide grootmachten hun uiterste best hebben gedaan om elkaar te ontlopen. Meer dan verbale oorlogsvoering is er momenteel dan ook niet aan de hand. Maar wat nu?

Wat is er gebeurd?

Volgens Amerikaanse bronnen lanceerden de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan 100 luchtaanvallen op het Syrië van president Bashar al-Assad. De Amerikaanse minister van Defensie Jim Mattis en zijn generaal Joseph Dunford bevestigden dat bij twee aanvallen op Homs en één op hoofdstad Damascus telkens een belangrijke productiefaciliteit voor chemische wapens werd geviseerd, maar benadrukten dat het - voorlopig - om een “one time shot” (vrij vertaald: een éénmalige aanval) ging, en dat de aanvallen zo gepland waren dat er geen burgers of buitenlandse strijders zouden omkomen. Lees: geen Russen, om het risico op escalatie zo klein mogelijk te houden.

Volgens de Franse minister van Defensie Florence Parly werd Rusland bovendien gewaarschuwd alvorens de aanvallen werden uitgevoerd. “We zoeken geen confrontatie en weigeren de logica van escalatie. Daarom hebben wij en onze geallieerden de Russen op voorhand op de hoogte gebracht.”

De Russen konden zo hun militairen ter plaatse en hun materiaal in veiligheid brengen, én hun Syrische en Iraanse bondgenoten op de hoogte brengen. De gevolgen lijken zo erg beperkt te zijn: volgens Syrische staatsmedia zouden zes Syrische militairen en drie burgers gewond zijn geraakt.

Een Amerikaanse raket boven Damascus Foto: REUTERS

Wat is de bedoeling?

Uit de reacties van de leiders van de drie landen achter de aanval, moet bovendien blijken dat het doel enkel de capaciteit van het Syrische regime om chemische wapens in zetten het doel was. Zo gaf de Britse premier May naar eigen zeggen “toelating om gerichte en gecoördineerde bombardementen uit te voeren tegen de militaire chemische capaciteit van het regime van Bashar al-Assad, om het gebruik ervan te verhinderen.” De militaire interventie dient dus om “onschuldige mensen in Syrië te beschermen” en om “de uitholling van internationale normen” te verhinderen.

Bovendien, voegde May een belangrijke nuance toe, was het doel niet “regime change” in Syrië. Met andere woorden: deze aanvallen kaderen niet in een bredere militaire strategie om het militaire conflict in Syrië te winnen, maar moeten enkel begrepen worden als reactie op de Syrische gifgasaanval.

Ook de Amerikaanse deelname moet in dat licht begrepen worden: volgens Kamran Bokhari van het Centrum voor Wereldbeleid “ging het niet om een poging om de conventionele strijdkracht van Assad te verminderen, maar om amper meer dan de symbolische daad die de Amerikanen vorig jaar uitvoerden, terwijl ze slim wegbleven van grote operaties.” Minister van Defensie Mattis omschreef het zelf als “gericht tegen de Syrische infrastructuur om chemische wapens te produceren. De inzet van gifgaswapens kan in geen enkele omstandigheid geduld worden.”

Ook de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian benadrukt dat de “legitieme, proportionele en doelgerichte” aanval niet gericht was tegen de bondgenoten van Syrië, Rusland en Iran, en de burgerbevolking. “Het was een aanval tegen de mogelijkheid om chemische wapens te ontwikkelen en te produceren.” Hij voegde er nog toe dat de drie landen een escalatie willen vermijden, en dat Frankrijk nog steeds een politieke oplossing nastreeft.

De Russische luchtmachtbasis in Hmeimim werd bewust niet aangevallen Foto: AFP

Hoe reageren de Russen?

De Russen bevestigden zaterdagochtend ook dat geen enkele van de aanvallen plaatsvond nabij een Russische lucht- of marinebasis. “Geen enkele van de raketten van de VS en zijn bondgenoten is ingeslagen in de zone die onder de verantwoordelijkheid valt van de Russische strijdmachten”, aldus het Russische ministerie van Defensie. Rusland heeft in Syrië een militaire basis in Tartous, aan de Middellandse Zee, en een luchtmachtbasis in Hmeimim.

Toch riep Moskou zaterdagochtend de VN-Veiligheidsraad in spoedzitting bij elkaar. Daar moet gesproken worden over de “agressieve acties van de VS en hun bondgenoten”, aldus president Poetin.

Eerder waarschuwde Anatoly Antonov, de Russische ambassadeur in de Verenigde Staten, al voor de gevolgen. “Onze ergste vrees is waarheid geworden. Onze waarschuwingen zijn onbeantwoord gebleven. Nu we nogmaals bedreigd worden, zullen we een gepland scenario uitvoeren. We hebben in het verleden al gewaarschuwd dat zulke daden niet zonder gevolgen zullen blijven. De Russische president beledigen is onaanvaardbaar en ontoelaatbaar”, verwees Antonov naar de speech van de Amerikaanse president Trump. “De Verenigde Staten hebben het grootste arsenaal van chemische wapens ter wereld, en hebben dus niet het morele recht om andere landen te beschuldigen.”

De Amerikaanse president Trump gaf vannacht (om 3u Belgische tijd) bij het begin van de aanvallen ook een televisietoespraak, en viseerde daarin vooral zijn Russische tegenhanger Vladimir Poetin: “Rusland moet beslissen of het dit donkere pad wil blijven bewandelen, dan wel of het zich wil scharen aan de zijde van beschaafde landen als kracht voor stabiliteit en vrede. Hopelijk komen we ooit overeen met Rusland, en misschien zelf Iran… Maar misschien ook niet.”

President Trump kondigde vannacht het begin van de aanvallen aan op televisie Video: reuters

Een Russische politicus, Alexander Scherin, vergeleek Trump in een reactie met Adolf Hitler. “Je kan hem de Hitler van onze tijd noemen”, aldus Scherin, de vicevoorzitter van de commissie Defensie van het Russische parlement.

Hoe reageren de Iraniërs?

Ook Iran, die andere belangrijke bondgenoot van het Syrische regime, veroordeelt de geallieerde aanval. “De Verenigde Staten en hun bondgenoten, die militaire actie ondernomen tegen Syrië ondanks het gebrek aan bewijs voor een gifaanval, zullen de verantwoordelijkheid voor de gevolgen van dit regionele en transregionale avontuur moeten dragen”, aldus het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

“Eerst stelde de Arabische Lente de Syriërs op de proef, dan IS, nu Amerikaanse raketten. Nu wordt de hoofdstad van een soeverein land, dat al jaren probeert te overleven onder terroristische druk, aangevallen. Je moet vrij abnormaal zijn om dat te doen, net wanneer er een kans was voor een vredevolle toekomst.”

Syrische militairen kwamen zaterdag op straat in Damascus om hun steun aan president al-Assad uit te spreken Foto: AP

Hoe reageren de Syriërs?

Ook het Syrische regime zelf bestempelde de aanval intussen als “barbaarse en brutale agressie van het Westen” en “een flagrante schending van het internationaal recht”. Maar een hoge ambtenaar in het regime van president al-Assad is niet onder de indruk van de Amerikaanse bombardementen: “Als het nu afgelopen is, en er geen tweede salvo volgt, beschouwen we deze aanval als beperkt.”

De Syriërs zien ook een alternatief motief voor de westerse bombardementen: volgens het regime dienden die niet om de gifgasaanval van vorige zaterdag in de stad Douma te vergelden, maar net om een missie van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens te “dwarsbomen”. Het OPCW zou uitgerekend vandaag een onderzoek instellen naar die aanval. “De agressie (...) heeft als belangrijkste doelwit het werk van het team te dwarsbomen, vooruit te lopen op zijn conclusies en druk uit te oefenen op zijn missie in een poging om de leugens en fabricaties weg te moffelen”.

In de hoofdstad Damascus trokken zaterdagochtend ook tientallen inwoners en militairen de straat op om hun steun te betuigen aan het regime. Dat bericht de door de staat gecontroleerde televisie in Syrië. De inwoners zwaaien met Syrische vlaggen en klappen in hun handen.

En president al-Assad? Die liet via sociale media een acht seconden durende video verspreiden waarin hij in kostuum en met zijn aktendas het imposante presidentieel paleis binnentreedt. Het bijschrift: “(Goede) Morgen van de vastberadenheid”.

صباح الصمود..



رئاسة الجمهورية العربية السورية pic.twitter.com/hhIZT6cOTe — Syrian Presidency (@Presidency_Sy) 14 april 2018

Zijn de aanvallen nu over?

Daar lijkt het wel naar: volgens May betrof het “een beperkt en welgemikte aanval”, volgens de Amerikaanse Defensieminister Mattis ging het om “een one-time shot dat een heel krachtige boodschap stuurde om Assad te ontmoedigen en af te schrikken.” Toch waarschuwde president Trump in zijn televisietoespraak dat de Amerikanen klaar zijn om “dit antwoord aan te houden tot het Syrische regime stopt met het gebruik van verboden chemische wapens”. Hij preciseerde wel niet wat hij daarmee bedoelde, mogelijk doelde hij op een herhaling van deze aanval indien de Syriërs een nieuwe aanval met chemische wapens zouden uitvoeren.

President Trump krijgt lof voor de manier waarop hij de aanval op Syrië aanpakte Foto: REUTERS

Hoe moeten we deze actie inschatten?

(Amerikaanse) experts loven de geallieerde actie. Volgens Andrew Tabler van het Washington-instituut voor het Midden-Oosten gaat het “hoewel het om een veel grotere actie dan vorig jaar ging, om een slimme en beperkte precisieaanval.” Volgens Jamil Jaffer van het Instituut voor Nationale Veiligheid verdienen Trump, de Britse premier Theresa May en de Franse president Emmanuel Macron “applaus voor deze krachtige daad.” Het Pentagon zal in de loop van de dag meer details over de aanvallen en hun effecten bekendmaken.

Wat mogen Trump, Macron en May nu verwachten?

President Trump krijgt bovendien lof voor de manier waarop hij andere westerse landen in de operatie betrok: volgens een bron in het Witte Huis reageerde hij (bij uitzondering) eens niet impulsief, maar liet hij zich de afgelopen dagen door zijn militaire experts in het Pentagon uitgebreid informeren over mogelijke acties en doelwitten. Op die manier zouden ook May en Macron overtuigd zijn van de waarde van deze aanval. Bovendien beschermt de steun van twee belangrijke bondgenoten Trump tegen kritiek op een nieuw militair avontuur in het Midden-Oosten.

De Franse president Macron zal zaterdagochtend dan weer een televisietoespraak houden, en kondigde in een persbericht al aan dat het Franse parlement een debat zal houden over de interventie. Volgens de Franse grondwet moet het parlement ten laatste drie dagen na een belangrijke militaire operatie op de hoogte worden gebracht. Een stemming is pas nodig als die meer dan vier maanden zou duren.

Premier May gaf haar goedkeuring voor deze aanval zonder steun van het Britse parlement Foto: AP

Ook de Britse premier May zal dit weekend vermoedelijk in een toespraak haar beslissing uitleggen. Zij moet echter het meest vrezen voor de reactie: de Britse publieke opinie en de politieke oppositie zijn grosso modo tegen militaire interventie. May autoriseerde deze aanval dan ook zonder goedkeuring van het Britse parlement, die ze vermoedelijk ook niet gekregen zou hebben: in 2013 weigerde het parlement een soortgelijke operatie goed te keuren.

Daarom lijkt de meest voor de hand liggende oplossing de Duitse optie: kanselier Angela Merkel kreeg naar verluidt het voorstel om deel te nemen aan de bombardementen, maar weigerde. Zij zou nu aandringen op een top om het gezamenlijke Europese standpunt vast te leggen en een vredesoverleg op te starten.

