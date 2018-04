Veertien jaar moesten we wachten op een nieuwe Antwerpse derby en even lang bleef Milson Ferreira dos Santos de gevierde held. Zonder het zelf te beseffen. Braziliaans carnaval op het Kiel, maar – ondanks de degradatie – ook (even) feest in Deurne-Noord: een terugblik.

Ja, volgens de Antwerp-fans vond de laatste échte derby in 1991 plaats, toen ze het oude Beerschot (stamnummer 13) klopten. En ja, in juli 2010 was er nog een ‘vriendenmatch’ op de Bosuil, die eindigde ...