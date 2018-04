Eden Hazard over het snertjaar van Chelsea en de dominantie van Man City: “Ze zijn te sterk dit jaar”

Eden Hazard draait een grijs seizoen met zijn Chelsea. De regerende Engelse landskampioen dreigt volgend seizoen zelfs de Champions League te mislopen. Hazard blikte in een interview met Play Sports terug op het moeilijke seizoen, en is onder de indruk van Manchester City en Kevin De Bruyne. “Het was nooit spannend in de Premier League.”

Na één superseizoen onder Antonio Conte lijkt de magie van de Italiaan al uitgewerkt. Chelsea werd roemloos uitgeschakeld in de 1/8e finales van de Champions League en in de Premier League staat het amper vijfde, met tien punten achterstand op de beoogde top vier. En dat zes matchen voor het einde van het seizoen. “We hebben onze doelstellingen niet gehaald. We kunnen nog wel de FA Cup winnen, maar het is geen goed seizoen.” Hoe komt dat toch, dat Chelsea slechts een schim is van de kampioenenploeg van vorig jaar? “Het is simpel: we winnen minder matchen”, trapt Hazard een open deur in. “Als we minder winnen, is er minder vertrouwen. En zonder vertrouwen vallen de resultaten tegen. Zo is het nu eenmaal. We blijven ons best doen.”

Op individueel vlak draait het wel goed, met elf doelpunten in competitieverband is hij clubtopschutter. “Maar statistieken laten me al jaren koud, ik wil gewoon winnen. In de eerste competitiehelft was ik wat minder. Had ik toen meer gescoord, waren we er misschien dichter bij geweest.”

“De Bruyne boven Salah”

Manchester City stevent af op de Engelse landstitel, ondanks de derbynederlaag van vorige week. “Ze zijn geweldig dit seizoen. Het was nooit echt spannend, City steekt erbovenuit. Ze verdienen de titel.” Kevin De Bruyne is de absolute draaischijf bij The Citizens en kan na Kompany en Hazard de derde Belg worden die zich tot Player of the Year kroont. “ Mo Salah speelt ook een uitstekend seizoen, maar ik stem voor Kevin om dat hij een Belg is. En hij verdient het.”

Afsluiten doet Hazard op typische wijze, met een flinke knipoog. “Of ik de trofee van beste speler niet verdien dit seizoen? Natuurlijk wel, ik verdien hem elk jaar. Maar je moet de anderen ook eens laten winnen, hé.”