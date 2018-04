Is leerkracht (toch) iets voor jou?

De paasvakantie loopt op haar laatste benen. Droom je net zoals de leerkrachten van twee zalige weken verlof? En van twee maanden zomervakantie? Met alleen die motivatie beschik je helaas niet over het geschikte profiel om je carrière verder te zetten in het onderwijs. Nochtans zijn er jobaanbiedingen genoeg. “Er leven nog te veel misvattingen over dit beroep.”

Nicolas Wijnants en Brigitte Carron, allebei afkomstig uit Keerbergen in Vlaams-Brabant, zijn veertigers. Ze zetten de afgelopen jaren met succes de stap van de privésector naar het onderwijs. Het zijn zogenoemde zij-instromers. Ze staan dagelijks voor een klas tieners.

Nicolas is master in de biomedische wetenschappen en werkte meer dan twee decennia in de farmaceutische industrie. Hij hopte van de ene overname in de andere en overwon tussendoor tal van reorganisaties.

Vergaderingen, rapporten, product- en performance management kenmerkten zijn werkdag. Tot de laatste reorganisatie zijn job neersabelde. Resultaat: Nicolas nam een sabbatical.

Brigitte is Vertaler-Tolk. Ze werkte als reisgids en in de uitzendsector. In 2003 vestigde ze zich als zelfstandig vertaler en trainer voor onder andere internationale organisaties. Maar het keurslijf van het bedrijfsleven paste haar niet. Als zelfstandige kwam de financiële crisis in 2008 hard binnen. De schommelende inkomsten waren een onaangename realiteit.

Tip voor minister

Nicolas en Brigitte kozen na een reflectieperiode voor het onderwijs. Ze namen eerst een zware horde: de lerarenopleiding. Nicolas tijdens zijn sabbatical, Brigitte ’s avonds na het werk. Ze gooiden hun aanvankelijke koudwatervrees overboord. Nicolas: “Het helpt als je zelf kinderen hebt en een actief betrokken papa bent.” Brigitte vult aan: “Ik beschik nu over meer levenswijsheid dan als prille twintiger. Toen durfde ik nog niet springen.”

Nicolas geeft een tip voor Minister van Onderwijs Crevits: “Werk de drempelvrees weg om naar het onderwijs te stappen. Er leven nog te veel misvattingen over dit beroep.”

Volhouden

De psychosociale belasting is hoog voor startende leerkrachten. Je bereidt de lessen minutieus voor en kampt met tonnen administratie. In tegenstelling tot in een bedrijf, is er nauwelijks een organisatiestructuur om op terug te vallen. “Als leerkracht ben je tegelijk CEO, productmanager, verkoper en sociaal assistent in je klas”, aldus Nicolas. “Psychologisch moet je sterk in je schoenen staan. Classmanagement vind ik zelfs belangrijker dan inhoudelijke kennisoverdracht.”

Eén ding is alvast zeker: vergelijken met je eigen studietijd in het middelbaar is uit den boze, merkt Brigitte Carron op. “Vandaag heb je het M-decreet, de invoering van de iPad en keuzevakken in een andere taal. Je moet aanvaarden dat je niet elk kind even goed kan helpen.” Ondanks dit alles zijn Nicolas en Brigitte naar eigen zeggen tevreden met hun job en ervaren ze hun beroep als bijzonder zinvol. “Terugkeren naar het bedrijfsleven? Uitgesloten!”

