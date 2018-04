Premier Michel reageert op westerse aanval op Syrië: “Begrip, maar we moeten onderhandelen”

“De Belgische regering veroordeelt het gebruik van chemische wapens in Syrië. We tonen begrip voor de gezamenlijke actie van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De focus moet nu gelegd worden op politieke onderhandelingen om escalatie te vermijden”, luidt de tweet van de premier.

Belgium strongly condemns the use of chemical weapons in #Syria. We show understanding for joint action of US, France and UK. Focus needs to be on political negotiations now in order to avoid escalation @dreynders