Openstaande deuren voor invulling openstaande jobs

Door de krapte op de arbeidsmarkt kunnen kandidaten de kat uit de boom kijken vooraleer ze zich voor een bepaalde werkgever engageren. Ze informeren zich eerst online en bij mensen in hun omgeving over de werkomstandigheden in het bedrijf dat naar hun hand dingt. Doet de kans zich voor, zullen ze zeker de werkgever in kwestie eens bezoeken om zich met eigen ogen te vergewissen van de jobinhoud en de sfeer onder de collega's. De Voka Open Bedrijvendag is zo'n gelegenheid om toekomstige werkgevers preventief te scouten...

Waar je vroeger als sollicitant op beide knieën mocht vallen als er na 1.000 brieven en gesprekken eindelijk een werkgever was die je een aanbod deed, liggen de kaarten vandaag helemaal anders. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn de rollen omgekeerd, en mogen de bedrijven de Heilige Antonius aanbidden als ze een goede kandidaat bereid hebben gevonden om de vacature in te vullen. Kieskeurig zijn als sollicitant is dus toegestaan. Van die situatie wordt ijverig gebruik gemaakt om alle facetten van de werkaanbiedingen te bestuderen en ten opzichte van elkaar af te wegen. Bevindingen van huidige werknemers, getuigenissen van klanten, de bedrijfswebsite of sociale mediakanalen... : alle bronnen van informatie zijn voor de kandidaat-werknemer goed om zijn licht op te steken. De diverse parameters van alle aanbiedingen worden vergeleken om de risico's op een mismatch zo goed mogelijk in te schatten.

Snuiven

Eén van de manier om te ontdekken wat de werkgever in petto heeft, is een bedrijfsbezoek. Tal van ondernemingen organiseren af en toe rondleidingen voor specifieke groepen, zoals scholen, buurtbewoners of verenigingen. Familie van het personeel, klanten en leveranciers worden eveneens regelmatig uitgenodigd. Wie interesse heeft in een openstaande functie bij deze bedrijven, zal niet aarzelen om eens binnen te glippen en zo de sfeer op te snuiven bij de potentiële werkgever. De Voka Open Bedrijvendag is een mooi voorbeeld van een evenement dat vaak voor deze doeleinden wordt gebruikt.

Anoniem

"De bezoekers komen voor de demonstraties, de verhalen, om bij te leren en om verrast te worden door wat er zich achter de schermen allemaal afspeelt", zegt Helga Ponet, Regiomanager Limburg van Open Bedrijvendag. "Ze krijgen een heel concrete indruk van 'het leven zoals het is'. Geïnteresseerden kunnen op een heel anonieme en vrijblijvende manier ontdekken wat werken bij het bedrijf in kwestie inhoudt. Ze proeven de sfeer, zien wat de job kan zijn en ontmoeten de toekomstige collega’s. Zo kunnen potentiële kandidaten geboeid bekijken, of eventueel zelf eens testen, of de taken wel bij hen passen. Dat ze hun job op voorhand kunnen zien en mogelijk als eens kunnen uitproberen nog voor de sollicitatie, dat is uniek."

Imago

Bedrijven hebben er dus alle belang bij om zich van hun beste zijde te laten zien. "Inderdaad. Ze doen mee aan de Voka Open Bedrijvendag om hun imago een flinke boost te geven", bevestigt Helga Ponet. "In tijden van krapte op de arbeidsmarkt profileren ze zich die dag als een aantrekkelijke werkgever. De deuren openstellen voor het grote publiek is bijgevolg een ideaal instrument voor Employer Branding. Manieren om tijdens zo'n bezoekdag een goede indruk na te laten, zijn er genoeg. Zo ligt het bedrijf er die dag gegarandeerd piekfijn bij. De aanwezige medewerkers zullen gemotiveerd zijn om hun beste beentje voor te zetten. De jobs waar men iemand voor zoekt, kunnen live gedemonstreerd worden. En bovendien krijgen de bestaande rekruteringscampagnes extra volume door de bijkomende aandacht."

