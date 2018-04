Laatste leeuwentemmer van Engeland mag niet meer optreden: “Dieren leefden in kooien in zijn vrachtwagen”

De laatste leeuwentemmer van Groot-Brittannië krijgt geen licentie meer om circusacts uit te voeren met wilde dieren. Dat heeft de rechtbank beslist. De beslissing kwam er definitief nadat de twee leeuwen en de tijger gespot waren in kooien in een vrachtwagen.

De dierenorganisatie Animal Defenders International (ADI) had al meerdere keren aangekaart dat de tijger en de twee leeuwen van Thomas Chipperfield in vreselijke omstandigheden moesten leven. Volgens de activisten leefden ze in kleine kooien in een vrachtwagen en hadden ze slechts beperkte toegang tot een plaats om vrij te bewegen.

Bovendien waren er ook beelden opgedoken waarop te zien is dat de dieren “abnormaal gedrag” vertonen, wat zou kunnen aantonen dat ze niet kunnen omgaan met hun omgeving.

Onvoldoende zorg

Vorige zomer kreeg leeuwentemmer Thomas Chipperfield al te horen dat hij niet langer een licentie zou krijgen. Tegen die beslissing ging hij in beroep. Maar nu heeft de rechtbank dat beroep verworpen.

De rechter besliste dat er niet helemaal voldaan werd aan de voorwaarden om een licentie te krijgen én dat de leeuwentemmer de dieren onvoldoende kon blijven verzorgen, ondanks het feit dat hij veel ervaring heeft met wilde katten.

De man zelf weigert zich neer te leggen bij de beslissing en wil opnieuw beroep aantekenen. Naar eigen zeggen doet hij alles voor het welzijn van de dieren.

“Dit is een overwinning”

Toch zijn dierenorganisaties al enthousiast. “Dit is een overwinning”, zegt Jan Creamer van Animal Defenders International. “Wij hopen dat dit het begin van het einde kan zijn voor het dierenleed in circussen in Engeland. Rondreizende shows kunnen nooit voldoen aan de noden van de dieren.”

Groot-Brittannië is bovendien niet van plan om na 2020 nog licenties te geven voor rondreizende circussen met dieren. “Onze doelstelling is om wilde dieren te bannen uit circussen vanaf januari 2020”, klinkt het. “Tot het zover is, zullen wij de strengst mogelijke regels toepassen om het welzijn van de dieren te garanderen.”