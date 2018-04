Genkse vrouwen staan voor het eerst in de bekerfinale

Genk - De Genkse voetbalvrouwen hebben zich vrijdagavond voor het eerst in hun clubgeschiedenis geplaatst voor de Bekerfinale. Na een thriller in de halve finale klopte Genk titelverdediger Gent met 3-2. Zaterdagnamiddag (om 15u00) spelen OH Leuven en Standard om het tweede finaleticket.

Genk en Gent, die momenteel gezamenlijk tweede staaan in de Super League, maakten er een spektakelstuk van. Na goals van Dhont en Vande Velde leek Gent op weg naar de finale, maar Genk balde de vuisten en dankzij doelpunten van Loos en twee keer Leynen viel het dubbeltje toch naar de Limburgse vrouwen.

Genk mag zo op 26 mei voor het eerst in haar geschiedenis de Bekerfinale spelen. Later op de dag wordt duidelijk of OH Leuven of Standard daarin de tegenstander wordt.

Foto: Photo News