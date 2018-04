Anderlecht verrast met eerste versterking voor volgend seizoen

Anderlecht is er vroeg bij dit jaar. Het kondigde zopas zijn eerste transfer aan voor volgend seizoen. Het haalt Yevhenii Makarenko weg bij KV Kortrijk. De Oekraïense middenvelder zette zijn krabbel onder een verbintenis van vier seizoenen.

De speler reageert tevreden op zijn overgang. “Toen Luc Devroe mij polste om voor Paars-Wit te voetballen, was ik meteen overtuigd van het nieuwe project. RSC Anderlecht is de grootste club van het land. Ik wil mijn steentje bijdragen om gestalte te geven aan het nieuwe Anderlecht”, laat hij weten op de website van de club.

Paars-wit is eveneens trots op de transfer. Volgens de regerende landskampioen waren ook twee clubs uit de top vijf van de Bundesliga geïnteresseerd in de diensten van Makarenko, maar Anderlecht was ze dus te snel af.

Kortrijk haalde de 26-jarige Makarenko vorige zomer transfervrij binnen. De verdedigende middenvelder ontpopte zich meteen tot een basisspeler, al speelde hij in het begin van het seizoen ook enkele mindere matchen in de verdediging. Toen hij naar het middenveld verhuisde, bloeide Makarenko open.. Kortrijk wilde hem graag houden en op 3 april verlengde hij zijn aflopende contract nog tot 2019, maar hij zal het Guldensporenstadion toch al na één seizoen verlaten.

Hoeveel Anderlecht neertelt voor de Oekraïener, deelde de club niet mee.

Aankondiging Coucke

Dat er een transfer zat aan te komen, werd eerder op de middag al duidelijk. Voorzitter Marc Coucke zette de geruchtenmolen hoogstpersoonlijk in gang met een tweet. “Na een zeer geslaagde 1e open training in Neerpede, misschien tijd voor een eerste transfer voor volgend seizoen?”

Lang liet het nieuws dus niet op zich wachten, want nog geen uur later volgde de officiële communicatie. Het is de eerste transfer voor nieuwe sportief manager Luc Devroe. “De overgang is in alle transparantie en in een goede sfeer kunnen verlopen”, aldus Devroe.