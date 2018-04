Politiebeelden tonen ondervraging van vrouw die enkele uren later vuur opende in hoofdkwartier YouTube Video: Reuters

De politie van Mountain View heeft vrijdag bodycambeelden vrijgegeven naar aanleiding van de schietpartij in het hoofdkwartier van YouTube, daterend van 3 april. De beelden laten zien hoe twee agenten de 39-jarige Nasim Aghdam in haar wagen benaderen en haar ondervragen. Enkele minuten later lieten ze haar alweer gaan, niet wetende dat ze enkele uren later het vuur zou openen.

Op het moment dat de agenten haar spraken, was ze reeds als vermist opgegeven door haar familie. De 39-jarige dame had enkele dagen eerder een zodanig hevige ruzie met haar gezin dat ze besloot om haar woning te verlaten. Vervolgens vertrok ze richting Mountain View, niet toevallig de stad waar zich ook het hoofdkwartier van YouTube bevindt.

De dame was zelf een fervent gebruiker van de site, maar vond dat ze sinds kort erg werd benadeeld door de nieuwe richtlijnen. “Ik word gediscrimineerd”, klonk het in een Engelstalige video op haar YouTube-kanaal dat intussen is verwijderd. “Ik word gefilterd op YouTube.”

Voor Aghdam was het gebrek aan views voldoende om het vuur te openen. Amper enkele uren nadat de vrouw met de politie sprak, stormde ze het hoofdkwartier binnen en begon ze te schieten. Drie personen raakten gewond. Nog voordat de hulpdiensten ter plaatse waren, beroofde ze zichzelf van het leven.

Volgens de agenten stelde ze zich de nacht voordien nochtans “kalm en behulpzaam” op. Op geen enkel moment tijdens het gesprek kwam YouTube ter sprake, en op de vraag of ze iemand zou kwetsen of zelfmoord wilde plegen, schudde ze met het hoofd.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site www.zelfmoord1813.be.