Hoe kan het ook anders? Kevin De Bruyne samen met twee ploegmaats genomineerd voor Player of the Year

De Professional Footballers’ Association (PFA), de Engelse spelersvakbond, heeft zaterdag haar shortlist van zes spelers bekendgemaakt, die kunnen meedingen naar de prijs van Speler van het Jaar in Engeland. Met Kevin De Bruyne (Manchester City) staat één landgenoot tussen de genomineerden.

De Bruyne krijgt het gezelschap van twee ploegmakkers bij Manchester City, de Duitser Leroy Sané en de Spanjaard David Silva. Ook de nummers één en twee in de topschutterstand in de Premier League zijn genomineerd, de Egyptenaar Mohammed Salah (Liverpool) en de Engelsman Harry Kane (Liverpool). De Spaanse Manchester United-doelman David De Gea is de laatste genomineerde.

Bij winst wordt Kevin De Bruyne de tweede Belg op de prestigieuze erelijst van de Player of the Year-award. Eerder won Eden Hazard de prijs in 2015. Vorig jaar viel Hazard’s ploegmakker bij Chelsea, de Franse middenvelder N’Golo Kanté, in de prijzen.

De PFA maakte ook de kanshebbers voor de Jonge Speler van het Jaar-prijs bekend. Daarin gaat de strijd tussen Harry Kane (Tottenham), Ederson (Manchester City), Marcus Rashford (Manchester United), Leroy Sane (Manchester City), Ryan Sessegnon (Fulham) en Raheem Sterling (Manchester City). Opvallend: met Sessegnon werd een speler van een tweedeklasser (Fulham) genomineerd. Kane en Sane maken dan weer kans op beide trofeeën.