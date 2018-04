Heibel in ‘King Kong’-land: jarenlang omstreden record blijkt vals spel

Nu Billy Mitchell (rechts) is ontmaskerd als een valsspeler, mag Steve Wiebe (links) zich de eerste speler ooit noemen die een miljoen punten verzamelde in ‘Donkey Kong’ Foto: rr

Wie haalde er als eerste mens ooit een miljoen punten in het arcade-spel ‘Donkey Kong’? Voor u en mij misschien een onbelangrijke vraag, maar wereldwijd liggen miljoenen mensen er wakker van. De Amerikaan Billy Mitchell, die een legende werd door de documentaire ‘King of Kong’, kreeg lang die eer, maar jaren na datum blijkt dat de man valsspeelde...

Het mag ietwat onnozel lijken, maar het wereldje van competitief gamen is gigantisch. Miljoenen mensen volgen het op de voet, en nemen eventuele records zeer serieus. Valsspelen wordt dan ook niet getolereerd. Keren we terug naar 2007, en het gevecht ‘op leven en dood’ tussen Billy Mitchell en Steve Wiebe: beide heren willen absoluut de eerste zijn om een miljoen punten te halen op het arcade-spel ‘Donkey Kong’, een gevecht dat tot in absurd detail wordt vastgelegd in de hilarische documentaire ‘King of Kong’.

Daarin is te zien hoe de oudere Mitchell zijn jonge rivaal finaal te snel af is: zijn record wordt goedgekeurd door Twin Galaxies, de grootste organisatie die dergelijke mijlpalen bijhoudt. Maar velen in het wereldje hadden al jarenlang hun twijfels bij de records van Mitchell: in tegenstelling tot Wiebe kwamen de recordprestaties van Mitchell er nooit met publiek bij, maar altijd op videocassette. Dat is niet verboden of ongezien in een circuit waar veel deelnemers uren alleen met hun spelletjes doorbrengen, maar dat Mitchell op die manier drie records op rij liet homologeren, deed toch wenkbrauwen fronsen.

Het “schuifdeur-effect”

Een gebruiker op een internetforum heeft nu het bewijs geleverd dat Mitchell wel degelijk valsspeelde: uit vertraagde beelden van zijn recordpogingen blijkt dat hij gebruikmaakte van een zogenaamde “emulator”: een stukje hardware dat toelaat om oude spelletjes op nieuwe (en in vergelijking razendsnelle) computers te spelen, of te prutsen aan de broncode. Om die reden zijn ze uiteraard verboden voor competitief gebruik.

Bij het opstarten van een nieuw niveau, vertoont het originele spel een zogeheten ‘schuifdeurr-effect’, maar bij de veel snellere emulators verschijnt het nieuwe level in één keer.

Twin Galaxies bevestigde intussen het bedrog, en verwijderde alle records van Mitchell uit de tabellen. De man wordt bovendien levenslang geweerd van nieuwe recordpogingen.

Wiebe: “Grote troost”

Goed nieuws voor Steve Wiebe: die is niet de nieuwe recordhouder, want het record van Mitchell werd intussen al meermaals verbeterd, maar gaat wel de geschiedenisboeken in als de man die als eerste een miljoen punten haalde. Tot zijn eigen grote vreugde: “Ik mag dan niet de kampioen zijn, dat ik erkend word als de man die die magische grens doorbrak, is een grote troost. Daar was ik elf jaar geleden net zo teleurgesteld door.”