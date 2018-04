Lijk aangetroffen in badkuip, dertiger aangehouden

Sint-Pieters-Woluwe - De Brusselse onderzoeksrechter heeft een 32-jarige man onder aanhoudingsbevel geplaatst nadat in diens badkuip het lijk van een 39-jarige man was aangetroffen. Dat meldt de krant La Dernière Heure en het nieuws wordt zaterdagmiddag bevestigd door het Brusselse parket. Het motief voor de feiten is nog niet duidelijk maar zou zijn oorsprong vinden in de conflictueuze relatie tussen beide mannen.

De feiten kwamen woensdagnacht aan het licht toen een persoon de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene verwittigde omdat hij een WhatsApp-bericht had gekregen van een kennis. In het bericht stond een foto van een lichaam dat in doeken gewikkeld was. De politie trok daarop naar het adres van de afzender, in Sint-Pieters-Woluwe. De man, de 32-jarige L.L., verklaarde aan de agenten dat het bericht een grap was maar toen de agenten zijn flat doorzochten, troffen ze in zijn badkuip het lijk aan van een 39-jarige man, H.M.

L.L. werd van zijn vrijheid beroofd en het Brusselse parket stapte ter plaatse af met het gerechtelijk labo en een wetsarts. Op het lichaam van het slachtoffer werden wurgsporen aangetroffen. L.L. werd daarop donderdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter en bekende dat hij het slachtoffer had omgebracht. De onderzoeksrechter plaatste hem onder aanhoudingsbevel voor doodslag.