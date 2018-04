Syrische president Assad reageert op bombardementen met onderkoelde video op Twitter

Na de aanvallen van drie westerse mogendheden tegen zijn land zaterdagochtend heeft Bashar al-Assad gezegd meer dan ooit vastberaden te zijn om “te strijden tegen het terrorisme”. Eerder op de dag liet de Syrische president al een bizarre video op Twitter plaatsen.

“(Goede) Morgen van de vastberadenheid”

Het kabinet van president Bashar al-Assad verspreidde zaterdagmorgen een acht seconden durende video waarin te zien is hoe Assad, in kostuum en met aktentas in de hand, zijn imposant presidentieel paleis binnentreedt. Het onderkoelde bijschrift: “(Goede) Morgen van de vastberadenheid”. Zelf zei Bashar al-Assad niets. Wanneer de beelden zijn gemaakt, is onduidelijk.

Video: Reuters

Zaterdagmiddag volgde dan een persbericht van staatspersbureau Sana. Daarin stond dat Assad met zijn Iraanse collega Hassan Rohani had gebeld over de “terroristen”, een term waarmee het Syrische regime doelt op alle opstandelingen. “Deze agressie doet niets anders dan de vastberadenheid van Syrië en het Syrische volk aanzwengelen om het terrorisme te bestrijden en te verpletteren, op elke morzel grond van het territorium.”

Aanhangers van Assad kwamen zaterdag op straat in Damascus Foto: AP

“Barbaarse en brutale agressie”

Eerder op de dag had het Syrische regime de luchtaanvallen al een “barbaarse en brutale agressie van het Westen” en een “duidelijke inbreuk op het internationaal recht” genoemd, en riep het de internationale gemeenschap op “de agressie te veroordelen”: volgens het regime “wakkert die de spanning in de wereld aan, en vormt ze een bedreiging voor de vrede en de veiligheid. Maar de westerse agressie is mislukt, het is de VS en zijn bondgenoten niet gelukt hun terreurwerktuigen te redden.”

Volgens Syrië waren de aanvallen ook “bedoeld om een missie van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens te dwarsbomen”. Daarmee suggereert het dat het OPCW-onderzoek zou uitwijzen dat de gifgasaanval van vorige zaterdag in de stad Douma zou uitwijzen dat die helemaal niet werk was van het regime van Assad. “De agressie heeft als belangrijkste doelwit het werk van het team te dwarsbomen, vooruit te lopen op zijn conclusies en druk uit te oefenen op zijn missie in een poging om de leugens en fabricaties weg te moffelen”. Intussen bevestigde het OPCW dat die missie nog altijd plaats zal vinden.

“Aanvallen zijn grap zolang Assad aan de macht blijft”

De geviseerde Syrische rebellen reageerden zaterdag ook: de groepering Jaish al-Islam noemt de aanvallen van de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië tegen het regime “een grap” zolang president Bashar al-Assad aan de macht blijft. “Het instrument van de misdaad bestraffen terwijl de misdadiger mag blijven. Een grap”, aldus hoge verantwoordelijke van de groep Mohammed Allouche.

De Syrische rebellen zijn niet onder de indruk van de westerse ingreep Foto: AFP

Jaish al-Islam had tot voor kort de controle over Douma, de stad die het doelwit was van de vermoedelijke chemische aanval van vorig weekend, waarbij meer dan 40 doden vielen. Die aanval, die de VS en de internationale gemeenschap toeschrijven aan het Syrische regime, was de reden voor de luchtaanvallen van zaterdag door de VS, Frankrijk en Groot-Brittannië op Syrische doelwitten. Het Syrische regime ontkent elke betrokkenheid en noemt de aanval een fabricatie van de rebellen.

“Gebruik traditionele wapens om Syrische kinderen te doden”

Ook andere leden van de Syrische oppositie lieten zich al kritisch uit over de westerse aanvallen. Ze laken het stilzwijgen van de internationale gemeenschap wanneer het regime traditionele wapens gebruikt die veel dodelijker zijn dan chemische wapens.

“Misschien zal het regime nu geen chemische wapens meer gebruiken, maar het zal niet twijfelen om wel nog wapens te gebruiken die door de internationale gemeenschap aanvaard worden”, klinkt het bij het onderhandelingscomité van de Syrische oppositie, dat de belangrijkste oppositiegroepen groepeert. “De aard van de aanvallen stuurt slechts één boodschap naar Assad: je mag geen Syrische kinderen blijven doden met chemische wapens, gebruik daarvoor enkel traditionele wapens.”