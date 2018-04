VS jubelt na aanval op Syrië: “Missie vervuld, alle doelwitten zijn geraakt”

“Missie vervuld”, zo heeft de Amerikaanse president Donald Trump zaterdagmiddag (Belgische tijd) getwitterd na aanvallen van zijn land, Frankrjk en Groot-Brittannië tegen Syrië als vergelding voor een veronderstelde gifgasaanval. Ook het Pentagon jubelt. “Al onze doelwitten zijn getroffen.”

“Een perfect uitgevoerde aanval gisteravond (Amerikaanse tijd, nvdr.). Dank u Frankrijk en Groot-Brittannië voor hun wijsheid en de kracht van hun fijn leger. Het had geen beter resutaat kunnen hebben. Missie Vervuld!”, luidde de presidentiële tweet.

A perfectly executed strike last night. Thank you to France and the United Kingdom for their wisdom and the power of their fine Military. Could not have had a better result. Mission Accomplished! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 april 2018

So proud of our great Military which will soon be, after the spending of billions of fully approved dollars, the finest that our Country has ever had. There won’t be anything, or anyone, even close! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 april 2018

“Wij hebben met succes al onze doelen getroffen”, zo heeft woordvoerster Dana White van het Pentagon dan weer gereageerd. “Wij zijn er niet op uit tussen te komen in het conflict in Syrië, maar we kunnen dergelijke schendingen van de internationale wetten niet toestaan. Wij hebben met succes elk doel geraakt”.

“Deze operatie betekent geen wijziging in het Amerikaanse beleid of een poging om het Syrische regime af te zetten”, aldus de woordvoerster. Doelstelling van de Amerikaanse operaties in Syrië blijft krachten te verslaan die samenwerken met terreurorganisatie Islamitische Staat (ISIS).

White noemde de westerse aanvallen “gerechtvaardigd, proportioneel en legitiem”.

De VS “vertrouwen” op de bewijzen die ze hebben van een aanval met scheikundige wapens in Syrië. Uitweiden omtrent de soorten inlichtingen daarvoor wilde ze niet.

Geen schade

Luitenant-generaal Kenneth McKenzie zei dat de Amerikaanse troepen bij de aanval geen schade hebben opgelopen en dat de Syrische defensie geen betekenisvolle problemen heeft gesteld. De door de Syrische strijdkrachten afgevuurde munitie vormde integendeel een risico voor de burgerbevolking. “Wanneer je ijzer in de lucht schiet, moet het ergens neerkomen.”

De Russische luchtafweer is niet geactiveerd.

De door de VS geleide troepenmacht heeft 105 wapens ingezet tegen drie doelen, aldus McKenzie, die zei geen weet te hebben van slachtoffers onder de burgerbevolking.

De aanvallen hebben het Syrische chemisch wapenprogramma zo een slag toegebracht dat het er “jaren zal over doen om zich ervan te herstellen”, zei de luitenant-generaal.

Londen zag “geen alternatief voor gebruik van geweld”

Ook de Britse eerste minister Theresa May verdedigde zaterdag de aanval op Syrië. Ze zei dat “er geen alternatief was voor het gebruik van geweld” om te verhinderen dat het Syrische regime nog chemische wapens zou inzetten. In het persbericht stelde ze Damascus verantwoordelijk voor een vermoedelijke chemische aanval in de stad Douma op 7 maart, waarbij “tot 75 doden vielen”. “We hebben alle diplomatieke middelen ingezet”, zei ze. “Maar onze inspanningen zijn telkens tenietgedaan.”

Theresa May zegt dat ze daarom de Britse strijdkrachten toegelaten heeft om “gerichte en gecoördineerde bombardementen” uit te voeren tegen de militaire chemische capaciteit van het regime van Bashar al-Assad, om het gebruik ervan “te verhinderen”.

De Britse premier Theresa May sneerde naar Rusland Foto: EPA-EFE

Ook sneer naar Rusland

Ze beschuldigt Damascus ervan dat het zijn toevlucht zocht tot chemische wapens “tegen zijn eigen volk, op de meest gruwelijke en afschuwelijke (manier) die mogelijk is”. De militaire interventie dient dus om “onschuldige mensen in Syrië te beschermen” en om “de uitholling van internationale normen” te verhinderen, die chemische wapens verbieden.

“Wij kunnen niet dulden dat het gebruik van chemische wapens normaal wordt: binnen Syrië, op straten in Groot-Brittannië en eender waar in onze wereld”, zei May, ook doelend op de vergiftiging van de vroegere Russische dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter Joelia in het Britse Salisbury.

“Gepast en legaal”

De collectieve actie van de drie landen “stuurt een duidelijke boodschap: de internationale gemeenschap komt niet op haar stappen terug en zal het gebruik van chemische wapens niet toelaten”, zei de bewindsvrouwe op een persconferentie zaterdag.

De westerse aanval was begrensd, gericht en efficiënt”, beklemtoonde de premier. “Wij hebben geen keuze. De vergelding was gepast en legaal.” De Russische stelling dat Londen betrokken was bij een mise-en-scéne van de veronderstelde gifgasaanval in Syrië noemde May “grotesk en absurd”. Het is de eerste keer sinds May in de zomer van 2016 aantrad als premier dat ze een Britse militaire interventie beval.

De Britse minister van Defensie Gavin Williamson beoordeelde de militaire missie eerder op de dag al als “bijzonder geslaagd”. “Al onze teams zijn veilig en wel teruggekomen. De eerste aanwijzingen tonen dat de missie zeer geslaagd lijkt”, zei de bewindsman tegen de Britse openbare omroep BBC. “Het Britse leger heeft een belangrijke rol gespeeld in het verminderen van de slagkracht van het Syrische regime om in de toekomst scheikundige wapens te gebruiken.” Gezien het lijden van onschuldige mannen, vrouwen en kinderen diende handelend opgetreden te worden, aldus Williamson.

De Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian wil vooral werk maken van een hervatting van het vredesproces Foto: EPA-EFE

Frankrijk wil “vanaf nu” werken aan hervatten van politiek proces

Frankrijk, de derde deelnemer aan de operatie, benadrukt op zijn beurt dat het “vanaf nu” wil werken aan het hervatten van het politieke proces. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian. “Frankrijk zal heel snel de politieke acties hervatten om tot een staakt-het-vuren op het volledige Syrische grondgebied te komen en humanitaire hulp te bieden aan de burgers. Een plan om uit de crisis te geraken dient gevonden door een politieke oplossing en we zijn klaar om vanaf nu samen te werken met alle landen die dat willen”, aldus Le Drian tijdens een verklaring in het Elysée met minister van Defensie Florence Parly.

Frankrijk heeft twee prioriteiten: de strijd tegen de jihadistische groepen, in het bijzonder Islamitische Staat (IS), en een terugkeer naar de stabiliteit in het land, die vraagt om een politieke oplossing, zei de minister. Parijs zal dan ook de “politieke initiatieven hervatten” om het Syrische chemische programma op een controleerbare en definitieve manier te beëindigen, en het land de VN-resoluties over een staakt-het-vuren en de toegang tot humanitaire hulp, te laten respecteren.

Le Drian wijst er nog op dat de luchtaanvallen kaderen in hoofdstuk 7 van het VN-handvest dat het gebruik van militaire middelen goedkeurt wanneer er een bedreiging is van de vrede. “Het Syrische regime had zich geëngageerd om zijn chemisch wapenarsenaal volledig te ontmantelen” na een bedreiging van westerse bombardementen na een chemische aanval in 2013. “Dat engagement werd in september 2013 door resolutie 2118 door de VN-Veiligheids vastgelegd, op straffe van de maatregelen die zijn opgenomen in hoofdstuk 7 van het handvest van de VN”, aldus de Franse buitenlandminister.