Eerste beelden van schade na bombardementen op Syrië vrijgegeven

De Syrische staatstelevisie heeft beelden vrijgegeven van de schade na de bombardementen van afgelopen nacht. De ravage is op sommige plaatsen groot. Een wetenschappelijk onderzoekscentrum in Barzeh, een wijk in de hoofdstad Damascus, is helemaal vernield.

Boven de brokstukken is de rook nog duidelijk zichtbaar op de camerabeelden. Ook een bus die net buiten het onderzoekscentrum geparkeerd stond, raakte zwaar beschadigd. Het gebouw was een van verschillende doelwitten die allemaal te fungeerden in functie van de opslag of ontwikkeling van chemische wapens.

Het waren de Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië die de luchtaanvallen uitvoerden. Samen hebben ze in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan honderd raketten afgevuurd richting Damascus en Homs. Het geldt als een reactie op een vermoedelijk chemische aanval in de stad Douma, daterend van een week geleden. Daarvoor werd onder meer de Syrische president Bashar al-Assad als verantwoordelijk geacht.

LEES OOK. Neen, dit is niet het begin van de Derde Wereldoorlog: dit moet u weten over de aanvallen op Syrië

LEES OOK. VS jubelt na aanval op Syrië: “Missie vervuld, alle doelwitten zijn geraakt”

Foto: AP