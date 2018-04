Lauren (23) ging naar de tandarts met lichte tandpijn, maar kreeg een vreselijke diagnose

Foto: Go Fund Me

Langdurige vermoeidheid, een wondje dat maar niet genas, zeurende tandpijn… Lauren Neilly (23) uit Noord-Ierland had al enige tijd last van een aantal lichamelijke klachten. Daarom besliste ze eind maart om toch maar eens naar de dokter en de tandarts te gaan. Diezelfde dag nog kreeg ze hartverscheurend nieuws.

Lauren Neilly (23) had zich niet echt zorgen gemaakt toen ze op artsenbezoek ging op 22 maart. Ze dacht dat haar vage klachten misschien veroorzaakt werden door een vitaminetekort. Tot ze een alarmerend telefoontje kreeg vanuit het hospitaal, om zo snel mogelijk langs te gaan.

Daar kreeg de jongedame een vreselijke diagnose: leukemie. Ze moest meteen opgenomen worden in het ziekenhuis van Glasgow, waar ze nu nog steeds ligt.

“Ze heeft enkele verschrikkelijke dagen achter de rug”, zegt haar moeder Samantha. “Ze heeft een beenmergpunctie gehad, wat heel pijnlijk was voor haar. Nu is ze ook begonnen met chemo. De dokters zijn voorzichtig positief, maar zij is heel moe. Bovendien begint haar haar al uit te vallen, wat heel moeilijk is voor een jong meisje.”

Geld inzamelen

Bovendien werkte Lauren nog maar tien maanden in de bank, waardoor ze slechts twee maanden een volledig loon ontvangt tijdens haar ziekteperiode. Haar partner Ben heeft nog enkele maanden universiteit te gaan, dus Lauren was de enige kostwinner.

Om te zorgen dat de jonge vrouw haar levensreddende behandeling kan krijgen, proberen haar collega’s nu geld in te zamelen. “Toen Lauren hoorde wat ze voor haar willen doen, is ze beginnen te huilen. Wij zijn overweldigd door de hulp van haar collega’s, zegt mama Samantha.

Als gezin willen ze nu echter eerst focussen op een goed herstel. “Het was moeilijk om met de schokkende diagnose om te gaan”, klinkt het. “En nu leven we zowat in het ziekenhuis. Dit is een langdurige ziekte, waar verschillende chemokuren voor nodig zijn. Nadien moet ze daar ook nog van herstellen. Wij willen er dus eerst voor zorgen dat ze er emotioneel doorkomt. Helaas komen daarna de rekeningen nog.”

Vrienden en familie hebben intussen wel een pagina opgericht op Go Fund Me om geld in te zamelen.