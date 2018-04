Rusland vraagt leden van VN-Veiligheidsraad om aanvallen op Syrië te veroordelen

Rusland heeft zaterdag kort voor een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een ontwerp van resolutie verspreid die de VN vraagt de westerse gewapende “agressie” tegen Syrië te veroordelen. Moskou had er eerder vandaag bij leden van de Veiligheidsraad al op aangedrongen om een “passende evaluatie” te maken van de westerse aanvallen op Syrië, en om elke kans op verdere daden van agressie weg te nemen.

“Rusland eist een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad en roept alle leden ervan, en alle verantwoordelijke landen van de internationale gemeenschap om een evaluatie te voorzien van wat er is gebeurd, en om elke mogelijkheid voor verdere roekeloze agressieve daden weg te nemen, die de vrede en veiligheid in gevaar brengen in de regio die al zwaar gedestabiliseerd was door de criminele complotten van de VS en hun bondgenoten in Irak en Libië”, benadrukte het Russische ministerie.

Moskou wil dat het Westen stopt met “het ondergraven” van de akkoorden over Syrië. “We dringen erop aan om onmiddellijk een einde te maken aan de uiterst gevaarlijke beleidslijn van westerse leiders om alle akkoorden die in aantocht zijn over een regeling voor Syrië te verwoesten”, benadrukte het ministerie.

Het land gelooft ook niet dat de reactie van het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en de Verenigde Staten ingegeven werd door humanitaire redenen. “Het wordt eindelijk duidelijk dat diegenen in het Westen die de humanitaire retoriek hanteren en hun militaire aanwezigheid in Syrië proberen te rechtvaardigen door de nood om de jihadisten te vernietigen, zich eigenlijk bij hen voegen en het land uiteen willen doen vallen.”

Eerder zaterdag vroeg de Russische president Vladimir Poetin een spoedzitting van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Die komt om 17 uur Belgische tijd samen. Rusland heeft daarvoor een ontwerp van resolutie verspreid van vijf paragrafen, die gewag maakt van een “grote ongerustheid” over de “agressie” tegen een soevereine staat, die volgens Moskou “het internationale recht en het Handvest van de Verenigde Naties” schendt. Het was niet meteen duidelijk op welke datum een stemming over deze tekst van Rusland gevraagd zou worden.