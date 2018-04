En of Antwerpse derby leeft: meer dan 1.000 fans moedigen Antwerp aan op laatste training

Morgen staat voor het eerst in acht jaar de Antwerpse clash tussen Antwerp en Beerschot Wilrijk op het programma. Een dag voor de confrontatie daagden 1.500 Antwerp-fans op voor de laatste open training op de Bosuil. Toen de spelers een half uur later dan gepland het veld betraden werden ze onthaald op een oorverdovend applaus en Bengaals vuur zette de tribune in lichterlaaie. “Wij zijn geen Ratten”, klonk het uit meer dan duizend monden. Dat belooft voor morgen.

Voor heel wat fans op de Bosuil is dit dan ook een wedstrijd met een bijzondere betekenis. Winnen van Beerschot Wilrijk zou het gemis van Play-Off 1 voor een groot deel goed maken. De fans geloven er in, maar hopen ook dat trainer Laszlo Bölöni en zijn spelers even veel waarde hechten aan de derby en zich morgenmiddag driedubbel zullen inzetten.