Ook Spaans voetbal opgeschrikt door drama: Tunesische ex-international krijgt hartstilstand tijdens training

De Tunesische voetballer Lassad Nouioui is zaterdag tijdens een training bij zijn club, de Spaanse derdeklasser CD Toledo, ingestort. de 32-jarige ex-speler van onder meer Celtic en Deportivo de La Coruna kreeg een hartstilstand en werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Zijn toestand is momenteel stabiel, communiceerde zijn club. Nouioui moet nog twee dagen voor tests in het ziekenhuis blijven.

Nouioui speelde van 2009 tot 2012 voor de Spaanse eersteklasser Deportivo de La Coruna en aansluitend één jaar bij het Schotse Celtic Glasgow. Daarna verzeilde hij via het Portugese Arouca in Japan, bij FC Tokio, waar hij enkele maanden later weer vertrok om in zijn thuisland neer te strijken, bij de eersteklasser Club Africain. In februari van dit jaar keerde de aanvaller terug naar Spanje. Hij was vier keer Tunesisch international, de laatste keer in februari 2012.

Toledo heeft de Spaanse bond gevraagd om de competitiewedstrijd van zondag tegen Real Madrid Castilla af te gelasten.