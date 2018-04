Genk ontmoet Standard in bekerfinale voor vrouwen

Leuven - Landskampioen Standard en Genk spelen op 26 mei de finale van de Beker van België in het vrouwenvoetbal. In de tweede halve finale ging Standard zaterdagnamiddag met 0-2 winnen bij Oud-Heverlee Leuven. OHL strandde zo voor de derde keer op rij bij de laatste vier.

Genk werd vrijdagavond de eerste finalist, dankzij een 3-2 zege tegen bekerhouder AA Gent. Voor de Limburgers is het de eerste bekerfinale in de geschiedenis, Standard speelde reeds twaalf keer de finale en won er daar zeven van, de laatste in 2014.