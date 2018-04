Barcelona bibbert opnieuw in slotfase, maar spoelt Europese kater door met nieuw record

Enkele dagen na de pijnlijke aftocht tegen AS Roma in de Champions League heeft FC Barcelona de Europese kater doorgespoeld met een zege tegen Valencia. Tegen de nummer drie uit La Liga kwam het via Suarez en Umtiti 2-0 voor, maar drie minuten voor tijd werd het toch nog bibberen voor de Catalanen nadat Parejo de aansluitingstreffer vanop de penaltystop scoorde. Maar Valencia is Roma niet en Barcelona incasseerde geen nieuwe comeback. Met hun 39ste zege op rij in La Liga, een nieuw record, zet Barça weer een stap dichter zet richting nieuwe Spaanse titel.

Voor de match was het afwachten hoe Barça zou reageren na de blamage van afgelopen week tegen AS Roma. Met Valencia, de nummer drie in de Spaanse competitie, was de tegenstand niet min. Maar het antwoord op de Europese ontgoocheling kwam er al na een kwartier. Coutinho zette met een geniale doorsteekpass Luis Suarez alleen voor doel en de Uruguayaan liet die kans niet liggen.

Foto: EPA-EFE

De Blaugrana kwam dan wel op voorsprong, maar met momenten brachten ze erg slordig voetbal op de mat. Ter Stegen moest een supersave uit zijn mouwen schudden om zijn eigen foute pass goed te maken en even later schoof Umtiti onderuit zodat Rodrigo oog in oog kwam met de Barça-doelman. Piqué redde in extremis nog op de lijn.

Gerard Pique redt Ter Stegen (en de blunderende Umtiti) op de lijn! ??#BarçaValencia 1??-0?? pic.twitter.com/g9flCGPtO7 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 14 april 2018

Een pijnlijke misser van Valencia, want twee minuten later kopte Umtiti raak op een hoekschop. Al was het keeperswerk van Valencia-goalie Neto ook niet bepaald doortastend te noemen.

GOOAAAAL! Umtiti verdubbelt de voorsprong! Match gespeeld? ??#BarçaValencia 2??-0?? pic.twitter.com/yFAkqamFe3 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 14 april 2018

Na het tweede doelpunt voor Barcelona monopoliseerde de thuisploeg de bal, maar toch werd het nog bibberen voor de competitieleider in La Liga. Dembélé maaide domweg Gaya onderuit nadat die de voorzet al had gegeven in de zestien en Parejo scoorde met alle geluk van de wereld de aansluitingstreffer.

GOAL! Pech voor Dembélé en Ter Stegen, @DaniParejo maakt de aansluitingstreffer vanop de stip: 2-1! ??#BarçaValencia 2??-1?? pic.twitter.com/y8ZBNFvWvJ — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 14 april 2018

In de drie resterende minuten konden de bezoekers echter niet meer dreigen en zo boekte Barcelona zijn 39ste zege op rij in La Liga, een nieuw record. Daarmee doen ze beter dan Real Sociedad dat het vorige record neerzette tussen april 1978 en mei 1979. De laatste competitienederlaag van Barcelona (2-0 tegen Las Palmas) dateert van 8 april 2017. Met 82 punten hebben ze voorlopig een voorsprong van veertien punten op eerste achtervolger Atlético, dat wel nog een wedstrijd minder op de teller heeft. Met nog slechts zes speeldagen voor de boeg lijkt de titel Barça nog moeilijk te kunnen ontsnappen.