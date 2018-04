Echtpaar raakt zwaargewond nadat motoren in elkaar haken op E19

Kontich - Een echtpaar is zwaargewond geraakt nadat man en vrouw met hun motoren ten val kwamen op de E19 ter hoogte van Kontich.

Het ongeval deed zich voor op de E19 in de rijrichting van Brussel. Een wagen wilde van de oprit in Kontich invoegen op de snelweg, net op het moment dat de man en de vrouw met hun motoren voorbij kwamen gereden. Een van de twee motards week uit voor de wagen, waarop het koppel in elkaar haakte en ten het asfalt smakte.

De vrouw kwam zeer ongelukkig ten val en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De man raakte eveneens zwaargewond. De precieze oorzaak van het ongeval wordt onderzocht.