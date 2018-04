Benteke en Depoitre halen opgelucht adem en sluipen uit degradatiezone

De 34e speeldag in de Premier League werd een opluchting voor twee ploegen met degradatiezorgen: Crystal Palace, met Christian Benteke als invaller, behaalde een nipte 3-2 zege tegen promovendus Brighton & Hove Albion en invaller Laurent Depoitre zag zijn Huddersfield in extremis winnen tegen Watford, waar Christian Kabasele niet van de bank kwam.

De 34e speeldag leverde spektakel op in Selhurst Park, de arena van Crystal Palace. De thuisploeg, met Christian Benteke op de bank, begon als een wervelwind en stond na amper een kwartier al 2-0 voor dankzij Wilfried Zaha en James Tomkins. Twintig minuten na zijn eerste scoorde Zaha zijn tweede van de avond, even daarvoor kon Brighton & Hove Albion de aansluitingstreffer maken via het hoofd van Glenn Murray op een corner. Tien minuten voor de pauze scoorde José Izquierdo, ex-Club Brugge, de 3-2 na een mooie infiltratie in de zestien. In de 71e minuut mocht Benteke invallen voor zijn ploeg, die in de tweede helft het balbezit aan Brighton moest laten en niet meer tot doelkansen kwam. Crystal Palace doet een goede zaak in de degradatiestrijd en stijgt naar een voorlopige 16e plaats in het klassement, met zes punten voorsprong op de gevreesde 18e plek.

In Huddersfield - Watford begonnen beide Belgen op de bank. In de eerste helft waren vooral de bezoekers op zoek naar het openingsdoelpunt, Huddersfield kon eenmaal tegenprikken, maar het doelpunt van Collin Quaner werd teruggefloten voor buitenspel. In de 71e minuut werd Depoitre het veld opgestuurd om op zoek te gaan naar de openingstreffer voor de thuisploeg, die tot dan nog geen enkel schot tussen de palen kon noteren. Dat bleef zo tot in de 92e minuut invaller Tom Ince de bal van dichtbij tegen de netten schoof en zich tot matchwinnaar kroonde. Door de zege in extremis klimt Huddersfield naar een voorlopige 14e plaats in het klassement.