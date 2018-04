Vlaams Belang voert campagne met “door crimigranten mishandelde Vlamingen”

Een foto van een zwaar mishandelde vrouw naast de slogan ‘crimigranten buiten’: de affiches waarmee Vlaams Belang vanaf volgende week in Antwerpen uitpakt, zijn beenhard. “Een assertief campagnebeeld”, zegt lijsttrekker Filip Dewinter. “De partij heeft een hard standpunt over immigratie nodig om stemmen te kunnen terugwinnen van N-VA”, meent politicoloog Carl Devos.

De affichecampagne met “zwaar mishandelde Vlamingen” laat weinig aan de verbeelding over. ‘Bescherm onze mensen. Crimigranten buiten’, zo luidt de tekst naast een blanke vrouw die er zwaar mishandeld uitziet. Er zijn ook varianten met een mishandelde oudere man en met een jonge vrouw die verkracht en geslagen is. Modellen die zo geschminkt zijn, voor alle duidelijkheid. “Echte slachtoffers van dit soort van geweld op een affiche zetten, is niet evident. Omwille van privacy en omdat veel mensen dat liever niet doen”, zegt Filip Dewinter.

Of hij met deze campagne teruggrijpt naar de meest radicale tijden van het Vlaams Blok, laat Dewinter in het midden. “De campagne is er in overleg met het nationale partijbestuur gekomen en is uiteraard toegespitst op de situatie van Antwerpen. In pakweg Poelkapelle gaan we op een andere manier naar de kiezer. Want in dat soort van gemeenten wordt de bevolking niet geconfronteerd met de problemen van grote steden zoals Antwerpen.”

Zelf noemt Dewinter de campagne “assertief”. “N-VA is aan de macht in Antwerpen en beweert dat ze de illegaliteit en instroom van illegalen en asielzoekers aanpakt. Maar dat is niet de realiteit. Onder haar bewind, op alle niveaus, is de instroom niet gestopt.”

Terugkeer naar het Blok?

“Het Vlaams Belang heeft weinig andere keuze dan deze toer op te gaan. N-VA heeft een groot deel van zijn electoraat afgenomen. De partij van Dewinter zit in Antwerpen nu geprangd tussen N-VA en de linkerzijde”, zo interpreteert politicoloog Carl Devos (UGent) de harde campagne. Volgens hem vaart het Vlaams Belang op sociaal-economisch vlak tegenwoordig een veeleer linkse koers. “Maar dat is niet de corebusiness van de partij. Door op te komen voor de sociale belangen van de arbeiders gaat ze de verkiezingen niet winnen. Dat doet ze nog altijd met een hard standpunt over immigratie.”

Of dit een terugkeer is naar het Vlaams Blok, kan Devos niet zeggen. “Het probleem van Vlaams Belang is dat de partij moeite heeft om de mensen die vroeger voor haar stemden, terug te winnen. Ik sluit niet uit dat ze hiermee een groep teleurgestelde burgers die in 2012 overliepen naar N-VA, gaan terughalen. Maar veel meer dan dat zal het niet worden.”