Pech voor bezitters dieselwagen: hun wagen wordt steeds minder waard op tweedehandsmarkt

De vraag naar oude dieselwagens blijft groot, vooral in Oost-Europa. Maar het aanbod is sterk gestegen. Foto: BELGA

De prijs van tweedehands dieselwagens is gedaald door maatregelen die deze brandstof ontmoedigen. “Onze leden geloven nog in diesel, maar nu kijken ze toch ook vaker naar andere brandstoffen”, zegt Frank Van Gool van de sectorkoepel Renta.

Leasewagens waarvan het contract beëindigd is, brengen nu zo’n 5 procent minder op dan een jaar geleden. Dat zegt Pieter Behets van CarsOnTheWeb in Tienen. Dat bedrijf verkoopt jaarlijks zo’n 70.000 wagens die afkomstig zijn uit een leasevloot, waarvan 25.000 uit België. De auto’s worden voor het merendeel naar het buitenland geëxporteerd.

De vraag naar tweedehands dieselwagens blijft groot, vooral in Oost-Europa. Veel Belgische ­salariswagens eindigen hun leven in Roemenië, Bulgarije, Hongarije of Polen. Niet zelden worden ze van daaruit ook weer doorverkocht, bijvoorbeeld naar Oekraïne.

Maar het aanbod is sterk gestegen, doordat diesel in het verdomhoekje terecht is gekomen. Overheidsmaatregelen hebben dieselrijden minder aantrekkelijk gemaakt, waardoor particulieren en ook leasemaatschappijen vaker voor een benzinewagen kiezen. Terwijl de leasemaatschappijen voorheen voor 90 procent van hun aankopen voor een dieselmotor kozen, is dat nu gezakt naar 70 procent. “Onze leden geloven nog in diesel, maar nu kijken ze toch ook vaker naar andere brandstoffen”, zegt Frank Van Gool van de sectorkoepel Renta.

Ook in Duitsland is diesel snel aan populariteit aan het verliezen. Een aantal in het oog lopende gebeurtenissen heeft dat in de hand gewerkt. Het sjoemel­schandaal van Volkswagen uiteraard, maar ook een recente gerechtelijke uitspraak dat individuele steden mogen besluiten tot een dieselban als de luchtkwaliteit dat noodzakelijk maakt. Zulke beslissingen doen particulieren wel twee keer nadenken voor ze weer een dieselwagen kopen. Ook als die nu nog aan alle wettelijke normen voldoet.

130.000 kilometer

“Dat zet druk op de exportmarkten”, zegt Van Gool. Behets vult aan: “Er worden meer auto’s ter verkoop aangeboden. De handelaars zijn ervan overtuigd dat dit komt door de hetze tegen diesel. Het zijn niet alleen de overheidsmaatregelen zelf, maar ook de media die er veel over berichten.”

De wagens die CarsOnTheWeb verkoopt, zijn meestal een jaar of vier oud en hebben zo’n 130.000 kilometer op de teller. Voor jongere dieselwagens van populaire modellen, zoals de Opel Astra of de Volkswagen Golf, is de prijsdaling nog sterker, vermoedt Behets. “Als ik afga op gesprekken met klanten en leveranciers, denk ik dat die wagens nu zo’n 10 tot 15 procent minder opbrengen dan een jaar geleden.”

Het schandaal bij Volkswagen, waarbij gesjoemeld werd met de testen voor milieunormen, heeft het imago van diesel niet goed gedaan. Foto: AFP

Duurdere leasecontracten?

De prijsdalingen hebben niet zoveel invloed op zijn bedrijf, omdat CarsOnTheWeb een bemiddelaar is tussen verkoper en koper. Het bedrijf, dat actief is in zes Europese landen, verkoopt de wagens via online veilingen. Lagere verkoopprijzen kunnen juist nieuwe opportuniteiten met zich mee brengen. Behets houdt er rekening mee dat hij in de toekomst nieuwe exportmarkten moet aanboren om het overschot aan dieselwagens te kunnen wegwerken. “Dan komen Noord-Afrika en Azië in aanmerking.”

Een ander effect kan zijn dat de leasecontracten van dieselwagens duurder worden. “Het zou kunnen dat de maandprijs voor diesel wat gaat stijgen”, zegt Van Gool. “Ook al omdat de leasemaatschappijen voor andere brandstoftypes commercieel interessantere aanbiedingen doen. Ze willen daarmee hun risico beter spreiden.”