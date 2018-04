Wie is het? Ref fluit penalty, maar weet niet wie handspel heeft begaan

Grappig moment tijdens Zulte Waregem-Moeskroen. Na duidelijk handspel legde Nathan Verboomen de bal op de stip, maar de scheidsrechter had geen idee wie de fout had gemaakt om de speler met een gele kaart te bestraffen. Ook de videoref was niet aanwezig om ter hulp te schieten. Verboomen moest aan de Moeskroen-spelers zelf vragen wie de schuldige was. Pas na enkele minuten en wat discussie werd duidelijk dat Van Durmen de fout had gemaakt en uiteindelijk bestraft werd met geel.