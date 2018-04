Voor een wereldgoal moest je vanavond in Play-off 2 zijn. In de match tussen Lokeren en Eupen zag José Cevallos dat doelman Van Crombrugge iets te ver uit zijn doel stond en trapte vanop zestig meter recht in doel. Een geweldig doelpunt en we durven het nu al het doelpunt van het jaar te noemen.

Nadien had de Ecuadoriaan duidelijk de smaak te pakken. Want nog geen tien minuten later gaf hij een voorzet die Lotiès in eigen doel verwerkte.