Zeker zes blauwhelmen gewond na aanval “zonder weerga” met raketten, mortieren en zelfmoordvoertuig

“Minstens zes blauwhelmen” zijn zaterdag gewond geraakt bij een aanval “zonder weerga” tegen het kamp van Minusma in Timboektoe, in het noorden van Mali, zo heeft een buitenlandse veiligheidsbron gezegd. Bij de aanval werden mortieren en een “zelfmoordvoertuig” gebruikt.

In een tweet zonder vermelding van een balans bevestigde de troepenmacht van de Verenigde Naties in Mali een “belangrijke complexe aanval vanmiddag op haar kamp in Timboektoe (mortieren + schotenwisselingen + aanval met zelfmoordvoertuig)”. Minusma preciseerde dat de “toestand onder controle” was.

“Minstens zes blauwhelmen zijn gewond geraakt bij een aanval zonder weerga in Timboektoe”, zei een buitenlandse veiligheidsbron naderhand. “Het is de eerste keer dat er een aanval van die omvang was tegen Minusma in Timboektoe”, voegde de bron eraan toe. Ze benadrukte dat de “definitieve balans moet worden afgewacht”.

“Het was een aanval die we nog nooit hadden meegemaakt. Obussen, raketten, explosies, misschien zelfs met kamikazes”, zei een hoge functionaris van het gouverneurschap van Timboektoe.