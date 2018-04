Lokeren blijft aan leiding Play-off 2B na absolute wereldgoal, Waasland-Beveren op de dool

Lokeren blijft ook na dit weekend aan de leiding van Play-off 2B. De Waaslanders wonnen thuis ruim met 3-0 van Eupen, mede dankzij een fantastische wereldgoal van Cevallos. Dolle vreugde bij Lokeren, maar een beetje verderop heerst doffe ellende bij de streekgenoten van Waasland-Beveren. De eersteklasser ging op eigen veld onderuit tegen OHL. Kortrijk stijgt naar de tweede plek in Play-off 2A na winst bij Lierse.

Na een vier op zes wilde Lokeren in eigen huis zich ook na de derde speeldag verzekeren van de leidersplaats in Play-off 2B. Dan moesten de Waaslanders de drie punten wel thuis houden tegen Eupen en in dat opzicht begon de match uitstekend. Na dertien minuten trapte Steve De Ridder de eerste kans voor Lokeren meteen tegen de netten.

Die 1-0 was ook de ruststand. En dat was een half mirakel, want Ocansey miste een enorme kans op de gelijkmaker. Nadien konden ook Marzo en De Ridder twee huizenhoge kansen niet afmaken. In de tweede helft ging Eupen op zoek naar de gelijkmaker en die kwam er ook, maar de goal van Leye werd afgekeurd voor buitenspel.

Foto: BELGA

Voor een doelpunt was het wachten op een geniale ingeving van Cevallos. De Ecuadoriaan zag doelman Van Crombrugge iets te ver uit zijn doel staan en vanop de eigen helft trapte hij de bal fantastisch in doel. Een gefrustreerde Mulumba pakte kort nadien zijn tweede gele kaart nadat hij de bal wegtrapte. Met een man minder moest de Oostkantonners de kelk helemaal tot op de bodem ledigen. Loties werkte een voorzet van Cevallos in eigen doel waardoor Lokeren ruim met 3-0 wint en zeker aan de leiding blijft in Play-off 2B.

Lierse SK Lierse SK Kortrijk Kortrijk

De partij begon met twee goede mogelijkheden langs beide kanten. Topschutter Chevalier kreeg een uitstekende mogelijkheid, maar een goed verdedigende Bourdin redde op de lijn. Aan de overkant bracht Bruzesse redding op een poging van Yagan. Scoren, dat doet Jérémy Perbet wel. In de 33ste minuut stond de Fransman op de juiste plaats aan de tweede paal en tikte met zijn knie binnen.

Bij het begin van de tweede helft kwam Lierse twee keer dicht bij de gelijkmaker, maar Ajagun trapte aan de overkant de bal wel binnen. De 0-2 bleef op het scorebord waardoor Kortrijk naar de tweede plek springt in Play-off 2A.

Foto: BELGA

Waasland-Beveren Waasland-Beveren OH Leuven OH Leuven

Zowel Waasland-Beveren (0 op 6) als OHL (1 op 6) zijn Play-off 2 begonnen met valse noot. Beide ploegen stonden helemaal onderin de A-groep en dat was ook te merken aan het spelniveau in de eerste helft. De slordigheden volgden elkaar in sneltempo op. Gelukkig was er nog Julien Gorius die met een knappe vrije trap scoorde en zo de pijn aan de ogen kon verzachten.

In de tweede helft kwam er geen beterschap voor Waasland-Beveren. In de 53ste minuut verdubbelde Nikola Storm de score voor de bezoekers. De thuisploeg probeerde de bakens nog te verzetten, maar Joachim Van Damme pakte, vijf minuten na zijn invalbeurt, rood na een gevaarlijke ingreep op Moore. Met een man meer hield OHL goed stand en pakten ze de drie punten.