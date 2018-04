“Als ze de zot uithangen, komen wij tussen”: Brusselse politie controleert trouwstoeten en schrijft 33 pv’s uit

Brussel - In Brussel heeft de politie zaterdag een controleactie gehouden op trouwstoeten en werden er in totaal 33 pv’s uitgeschreven. Buurtbewoners klagen al langer over trouwstoeten omdat die overlast veroorzaken en voor onveilige verkeerssituaties zorgen. Maar Brussel is niet de enige stad die last heeft van trouwstoeten.

De Brusselse politie patrouilleerde zaterdag op plekken om trouwstoeten te controleren die tijdens het weekend door de hoofdstad rijden. Heel wat koppels komen in de parken hun eeuwige trouw vastleggen op foto, maar dat zorgt voor overlast in de buurt. Trouwstoeten claxonneren en veroorzaken onveilige verkeerssituaties, terwijl er in de parken zelf ook overlast is door de zingende en roepende feestvierders.

Niet alleen Brussel krijgt te maken met trouwstoeten die overlast veroorzaken door gevaarlijk en luidruchtig gedrag. In februari zette de politie van Mechelen tientallen auto’s langs de kant die deel uitmaakten van een konvooi en deelde enkele pv’s uit. Begin maart eiste minister van Mobiliteit Ben Weyts dat er “keihard moet worden opgetreden” nadat er beelden van een trouwstoet op de A12 nabij Meise uitlekten, en vorige week werd het verkeer geblokkeerd en waren er schoten te horen in Genk.

De Brusselse agenten probeerden zaterdag vooral problemen te vermijden en grepen niet in zolang het bij vier pinkers en wat lawaai bleef. “Maar natuurlijk, als ze de zot beginnen uithangen, dan komen we tussen”, vertelde Erik Storms, Commissaris van de lokale politie Brussel hoofdstad-Elsene aan VRT NWS. Er werden in totaal 33 pv’s opgesteld, maar verder verliep alles “kalm”, aldus Storms.