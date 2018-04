Zware explosie in regio in Noord-Syrië

Terwijl mensen protesteren tegen de luchtaanvallen in Syrië, heeft er zich al een nieuwe luide knal voorgedaan. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is. Foto: AP

In een gebied in Noord-Syrië, waar zich Iraanse troepen bevinden, heeft zich een zware explosie voorgedaan. Maar het is nog onduidelijk wat de ontploffing in de provincie Aleppo zaterdagavond veroorzaakt heeft. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, een ngo uit Groot-Brittannië die aanleunt bij de oppositie en die de Syrische burgeroorlog monitort.

Mogelijk gaat het om een explosie in een wapendepot, maar het kan ook gaan om een luchtaanval. In de regio zijn ook Afghaanse strijdkrachten aanwezig, die net als Iran in de burgeroorlog aan de zijde van de Syrische machthebber Bashar al-Assad strijden.

De regimegetrouwe Syrische tv-zender Al-Mayadeen ontkende geruchten dat het om een Israëlische luchtaanval ging. Het was veeleer een elektrische storing, klonk het.

Vrijdagnacht voerden de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk een beperkte aanval uit op verschillende doelwitten van het Syrische leger nabij Damascus en centrumstad Homs. De drie Westerse grootmachten zegden dat voorlopig enkel faciliteiten voor de ontwikkeling en opslag van chemische wapens onder vuur zijn genomen. De aanvallen waren vergelding voor de (jongste) vermoedelijke gifgasaanval van het Syrische leger op burgers.