Vanderhaeghe trekt zijn conclusies na discutabele strafschop: “Videoref moeten ze afschaffen”

Op de derde speeldag in play-off 1 heeft Standard zaterdag met 1-0 gewonnen van AA Gent. Lange tijd verzuimde Standard de kansen af te maken. Bijna leek de brilscore de eindstand te worden, maar na een lichte strafschop in de 89e minuut schonk Renaud Emond de Rouches alsnog de thuisoverwinning. De VAR of videoref mocht niet ingrijpen bij de strafschop, en dat zinde vooral coach Yves Vanderhaeghe niet.

Edmilson wierp zich in de zestien over het been van Nana Asare. Scheidsrechter Smet wees naar de stip. Kapitein Renaud Emond legde de bal uiterst beheerst in het hoekje en hield zo de drie punten in Luik.

Edmilson: “Ik denk dat het strafschop was”

Ricardo Sa Pinto kon de discussie niet begrijpen: “Nee, voor mij is er geen discussie. Eindelijk, eindelijk heeft de VAR mij niet genekt”, aldus een breedlachende coach.

“Met nog vijf minuten te spelen, moet je durven”, aldus Edmilson. “De bal kwam bij mij en ik durfde. Ik denk wel dat het penalty was. Nee, ik ging niet graag liggen, er was contact. De VAR was er ook en oordeelde dat het strafschop was, dus was het er één.”

Vanderhaeghe: “De refs trappen er gewoon in”

Yves Vanderhaeghe was echter niet overtuigd: “Spijtig, maarhet was een verdiende overwinning. Standard was veel scherper en heeft verdiend gewonnen, maar er was helaas weer heel wat discussie en ik denk dat iedereen weet waarover ik het heb...”

“Ik heb de beelden al gezien en we weten dat ze twee spelers hebben die toch al een aantal jaren aan het duiken zijn. En ze doen dat heel goed: ze krijgen enorm veel fouten en hebben een heel goede individuele actie. Maar dan zie je dat we toch te weinig ervaring hebben bij de scheidsrechters, die er echt intrappen. Want er was zelfs geen contact, en ik denk dat voor een fout er toch minstens contact moet zijn.”

De VAR mocht niet ingrijpen, aangezien die enkel mag ingrijpen als het 100% zeker een fout is.

“Die VAR moeten ze afschaffen, zo simpel is het”, aldus Vanderhaeghe. “Als je kijkt naar de kosten en de resultaten die ze halen, moet je er gewoon een streep onder trekken. Want ze mogen niet ingrijpen, de scheidsrechter blijft de baas. Je hebt zo’n goed systeem waarmee je duidelijkheid kan creëren maar toch krijgen ze geen stem. Die jongens zitten daar maar als een schaduw, ze mogen toekijken en wachten tot de man met het fluitje zegt of ze iets mogen zeggen of niet. Dat klopt niet.”