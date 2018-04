Twee ongevallen op E403 op hetzelfde moment

Op de E403 in de buurt van Roeselare gebeurden zaterdagavond op hetzelfde moment twee ongevallen door aquaplaning. Er vielen twee lichtgewonden.

Het eerste ongeval gebeurde rond 21.20 uur ter hoogte van de oprit Izegem - Roeselare Haven. Een bestuurder die er onderweg was in de richting van Kortrijk verloor door de watergladheid de macht over het stuur en belandde tegen de middenberm. Een bestelwagen die achter de Volkswagen reed, was wellicht verrast. De bestuurder week uit naar de andere kant en knalde door de vangrail de dieperik in. Het voertuig belandde meer dan tien meter lager in de grasberm. Beide inzittenden van de bestelwagen werden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Amper een minuut later kreeg de brandweer een tweede melding. Weer op de E403, een vijftiental kilometer verder ter hoogte van Oekene, was nog een ongeval gebeurd. Een BMW met drie inzittenden die richting Brugge reden, ging van de snelweg af en belandde in het struikgewas. Het trio kwam er met de schrik vanaf.

Foto: gsd

Foto: gsd

Foto: gsd

Foto: gsd