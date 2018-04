Wolverhampton Wanderers keert komend seizoen terug naar Premier League

Wolverhampton Wanderers keert na zes jaar afwezigheid terug in de Premier League. De Wolves zagen concurrent Fulham zaterdagavond gelijkspelen tegen Brentford (1-1) en daardoor weten ze zich verzekerd van een plaats in de top twee van de Championship, de Engelse tweede klasse.

Neal Maupay maakte diep in blessuretijd de gelijkmaker voor Brentford, nadat ex-Anderlechtenaar Aleksandar Mitrovic na zeventig minuten de score had geopend voor Fulham, waarbij Denis Odoi de hele wedstrijd tussen de lijnen bleef. Bij winst van Fulham had de club uit Wolverhampton het promotiefeest moeten uitstellen.

Wolverhampton Wanderers heeft de titel voor het grijpen in de Championship. De voorsprong op Cardiff City bedraagt met nog vier duels te spelen negen punten.

In het seizoen 2011-2012 degradeerde Wolverhampton Wanderers en in 2013-2014 speelde het zelfs in League 1, het derde niveau in Engeland.