“Pupilvernauwing, braken en verstoord centraal zenuwstelsel”: ook sarin gebruikt bij Syrische gifgasaanval

De Verenigde Staten vermoeden dat het Syrische leger niet alleen chloorgas maar ook sarin heeft gebruikt op 7 april in Douma nabij Damascus. Dat zegt een verantwoordelijke van de Amerikaanse regering zaterdag. Als reactie stellen de VS en partners Groot-Brittannië en Frankrijk een nieuwe resolutie voor in de VN-Veiligheidsraad.

“Op basis van de beschikbare informatie is het duidelijker dat chloorgas is gebruikt, maar we hebben significante informatie dat er ook gebruikgemaakt is van sarin”, zei de verantwoordelijke van de Amerikaanse regering anoniem. Sarin is een krachtiger zenuwgas, dat een jaar geleden gebruikt werd in Khan Sheikhoun, een aanval die ook al een Amerikaanse reactie uitlokte.

Gruwelijke beelden uit Douma na de gifgasaanval Foto: EPA-EFE

De verantwoordelijke zegt dat analyse van de beelden in Douma doet uitschijnen dat sarin is gebruikt, een verboden chemisch wapen. Ook de “symptomen die dokters, ngo’s en andere bronnen beschrijven” doen daaraan denken.

“Ze spreken van pupilvernauwing, braken en een verstoord centraal zenuwstelsel”, zegt de verantwoordelijke. “Dat zijn geen symtomen van chloorgas. Ze zijn veroorzaakt door zenuwgas. De symptomen, maar ook de tientallen doden en honderden gewonden doen denken aan sarin. Dat is een veel efficiënter wapen”, zegt de verantwoordelijke.

Raketaanval

De Verenigde Staten, Frankrijk en Groot-Brittannië voerden vrijdagnacht aanvallen uit op faciliteiten voor de productie en opslag van chemische wapens van het regime van machthebber Bashar al-Assad. Het ging om een vergelding voor een chemische aanval die zeker veertig doden eisten volgens hulpverleners ter plaatse. Damascus ontkent.

Een team van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) moet in Douma onderzoeken welke wapens exact zijn gebruikt. Een schuldige aanwijzen, behoort niet tot de opdracht van de onderzoekers.

Volgens de VS gebruikte het regime van de Syrische president Assad ook saringas in Douma Foto: EPA-EFE

Nieuwe resolutie?

In een reactie hebben de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk zaterdag aan hun twaalf partners in de VN-Veiligheidsraad een nieuwe resolutie over Syrië voorgesteld, met zowel een chemisch, humanitair als politiek luik. Het wil onder meer een nieuwe onderzoeksmechanisme in het leven roepen naar het gebruik van chemische wapens. Dat zeggen diplomaten.

De onderhandelingen over het voorstel, dat Frankrijk heeft opgesteld, moeten maandag beginnen. Er is nog geen datum vastgelegd om erover te stemmen. Een diplomatieke bron zegt dat Parijs de tijd wil nemen voor “echte onderhandelingen”. Het is voor het eerst dat er een voorstel aan de Veiligheidsraad wordt voorgelegd dat zowel een chemisch, humanitair als politiek luik heeft sinds het conflict zeven jaar geleden uitbrak.

Wat chemische wapens betreft “veroordeelt (het voorstel) in de meest forse bewoordingen alle gebruik van chemische wapens in Syrië, vooral de aanval van 7 april in Douma”. Ook is het de bedoeling “een onafhankelijk mechanisme” op te richten dat onderzoek voert en verantwoordelijkheden toewijst “op basis van onpartijdigheid en professionalisme”. Aan Syrië wordt gevraagd volledig mee te werken met de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW).

Het Syrische leger heroverde gisteren heel Oost-Ghouta, en kregen een bezoek van president Assad Foto: AFP

Staakt-het-vuren en onderhandelingen

Het voorstel eist daarnaast dat er een “duurzaam staakt-het-vuren” komt en dat alle lidstaten hun invloed aanwenden om dat af te dwingen. In heel Syrië wordt een “onbeperkte humanitaire toegang geëist” en de mogelijkheid om “over te gaan tot medische evacuaties in functie van de noden”.

Ten derde eist het voorstel dat “de Syrische autoriteiten zich te goeder trouw engageren in inter-Syrische onderhandelingen, op een constructieve manier en zonder voorwaarden”, overeenkomstig de jongste onderhandelingen van 3 maart in Genève. Die onderhandelingen, die in het slop zitten, moeten gaan over bestuur, de grondwettelijke kwestie, verkiezingen, antiterrorisme en vertrouwensmaatregelen.