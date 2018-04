Trollen en cyberaanvallen: zo wil Rusland het Westen straffen voor aanval op Syrië

Rusland werd gisteren gewaarschuwd alvorens de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk de aanval op drie sites in Syrië openden. Op die manier werden Russische doden en bijgevolg een eventuele escalatie vermeden. Maar toch zouden de westerse geallieerden vrezen voor een tegenaanval vanuit Moskou: niet met conventionele wapens, maar wel digitaal.

De Russische president Vladimir Poetin had in het verleden gewaarschuwd dat Rusland eventuele aanvallen op het Syrische regime zou beantwoorden met “raketaanvallen op posities van de rebellen en Amerikaanse special forces in Syrië”, maar volgens experts is het waarschijnlijker dat de Russen terugslaan op heimelijke wijze: via een cyberoorlog.

Volgens experts zouden Russische hackers gisteren al geprobeerd hebben om in te breken in cruciale computernetwerken waarmee ze de infrastructuur van het land lam zouden kunnen leggen: vitale transportknooppunten, watervoorziening, gasnetwerken, banken, ziekenhuizen en luchtvaart zouden op die manier het doelwit zijn. Die zou gevolgd worden door een lawine aan ‘fake news’ door Russische internettrollen, en een grote stijging van het aantal spionnen in het Westen.

Ciaran Martin, directeur van het National Cyber Security Centre dat Groot-Brittannië moet beschermen tegen cyberaanvallen, kondigde gisteren al aan dat zijn diensten op het hoogste waarschuwingsniveau staan.

“Grootste gevaar is een vliegtuigcrash”

Ook antiterrorisme-expert professor Michael Clarke , gelooft niet dat Rusland militair zal antwoorden op de aanval. “Maar een cyberoorlog is zeer waarschijnlijk. Een Russische aanval in de komende twee of drie weken lijkt nakend. Het zal ook een aanval zijn op de nationale Britse infrastructuur: niet enkel bedrijven zouden geviseerd worden, maar ook het transport- of luchtvaartsysteem. Het grootste gevaar is dan ook een vliegtuigcrash.”

Elektriciteitspannes en een verstoorde watervoorziening zouden eveneens tot de risico’s behoren. “En de Russen zouden een ramp kunnen veroorzaken in de publieke gezondheidszorg”, aldus Clarke. Vorig jaar al moesten Britse ziekenhuizen alle niet-levensbedreigde patiënten weigeren na een cyberaanval. Toen moesten duizenden operaties en afspraken worden uitgesteld.

Meer Russische spionnen in de VS

Ook in de Verenigde Staten voelt men de gevolgen van de aanval al: volgens het Pentagon begon er meteen “een disinformatie-campagne” in de nasleep van de operatie in Syrië. “Er was een toename van 2.000 procent aan Russische trollen in de afgelopen 24 uur”, zei woordvoerster Dana White. Valse profielen op websites als Twitter en Facebook worden gebruikt om valse verhalen over de luchtaanvallen te verspreiden.

De Russen zouden als reactie ook het aantal spionnen in het buitenland fors opdrijven. Een bron in het Pentagon: “Dit is een escalatie van de huidige ‘Koude Oorlog’.”