Drie gewonden bij zwaar verkeersongeval, twee mensen in kritieke toestand

Bij een zwaar verkeersongeval in Beloeil (provincie Henegouwen) zijn tijdens de nacht van zaterdag op zondag drie zwaargewonden gevallen. Twee mensen verkeren in kritieke toestand. Dat melden de ordediensten.

Het ongeval vond om 1.35 uur plaats in Beloeil, niet ver van Doornik. Twee voertuigen botsten frontaal tegen elkaar. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse, waaronder verschillende ziekenwagens en een MUG-team. Alle inzittenden zaten vast in de wagens en moesten bevrijd worden.

Twee mensen moesten ter plaatse gereanimeerd worden en verkeren zondagochtend nog steeds in kritieke toestand. De slachtoffers liggen in ziekenhuizen in Aat en Doornik. De politie van de zone Leuze-Beloeil voert het onderzoek.