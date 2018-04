Horeca aan de kust heeft goede paasvakantie achter de rug

De toeristische sector aan de kust heeft er een goede paasvakantie opzitten. Ongeveer 1,1 miljoen dagtoeristen zijn de afgelopen twee weken naar zee getrokken. Dat meldt toeristisch provinciebedrijf Westtoer zondag na een bevraging.

Vooraf mikte de kust op 1,2 miljoen dagtoeristen. Door het wisselvallige weer in het begin van de paasvakantie zijn het er uiteindelijk 1,1 miljoen geworden. In het eerste weekend, het verlengde paasweekend, zakten ongeveer 300.000 toeristen af naar de kust. Ook het slotweekend zal ongeveer 300.000 mensen naar zee lokken. Zaterdag was een absolute topdag met ongeveer 140.000 dagtoeristen, ondanks het vaak grijze weer.

Ook voor het verblijfstoerisme was de paasvakantie een prima start van het toeristisch seizoen. Vooral tijdens de weekends noteerden de hotels een gemiddelde bezettingsgraad van 80 tot 85 procent. Door de lentezon waren er uitschieters tot 90 procent of meer. De midweken waren goed voor een bezettingsgraad van 70 procent, wat volgens Westtoer niet slecht is voor de sector.

“Met ruim 1,1 miljoen dagtoeristen was de paasvakantie een voltreffer. De vele evenementen in de kustgemeenten hebben gezorgd voor sfeer. Ook het trendy imago van de kust is een meerwaarde. Eén van de blikvangers was de start van Beaufort2018, de Triënnale voor hedendaagse kunst aan zee”, aldus gedeputeerde voor Toerisme Franky De Block (sp.a). Ook de komende maanden zijn belangrijk voor de kust met enkele verlengde weekends.