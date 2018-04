Romelu Lukaku hoopt nog op de titel… voor Anderlecht: “Dan kom ik mee feesten in Brussel”

Romelu Lukaku kent een prima eerste seizoen bij Manchester United. Hij scoorde al vijftien doelpunten dit seizoen, maar de hoofdprijs is al gaan vliegen. En dat steekt bij de Rode Duivel. “Ik kwam naar hier om de titel te winnen, maar we lieten onszelf te vaak in de steek”, klinkt het bij Play Sports. En hij volgt nog steeds ex-club Anderlecht op de voet. “Als ze nog kampioen spelen…. wauw!”

Na vier seizoenen Everton zette Lukaku de grote stap. Bij The Red Devils wilde hij prijzen pakken. Dat kan nog met de FA Cup, maar de titel zal voor stadsgenoot Manchester City zijn. “Dat steekt wel. Daarvoor kwam ik naar hier, om de Premier League te winnen. Maar we lieten onszelf te vaak in de steek in sommige wedstrijden, matchen die we moesten winnen maar waar we de punten weggaven. Maar op persoonlijk vlak ben ik wel tevreden.”

United zorgde er wel voor dat City zijn titelfeest nog even moest uitstellen. Tevreden dat ze nog eens de beste ploeg van de stad zijn. “We zijn altijd de beste ploeg geweest, man!” De comeback kwam er overigens niet toevallig. “Op training spelen we vaak wedstrijdjes en zitten we vaak in die situatie. Dan hebben we maar 10 minuten om het recht te zetten, nu hadden we er 45. Tijdens de rust hebben we elkaar dan ook opgepept.”

De FA Cup dan maar. Lukaku won die al eens in 2012 met Chelsea, al zat hij toen niet eens in de wedstrijdselectie. “Ik heb niet het gevoel dat ik daar een bijdrage aan heb geleverd. Op de bus zat ik bij José Bosingwa, Didier Drogba en Raul Meireles. Ik had de trofee nog niet vastgepakt, en José wilde hem op mijn schoot duwen. Maar ik zei dat ik hem niet moest hebben. Zo ben ik niet. Als we ‘m dit jaar winnen, ga ik die wel aan iedereen showen”, zegt Lukaku met een grote smile.

En weet Lukaku wat er zondag op de agenda staat? “Anderlecht-Brugge, ik ga de match bekijken hoor. Ik ben nog altijd grote fan. Als Anderlecht kampioen wordt… wauw. Dan ben ik zeker in Brussel.”