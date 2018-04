Welkom in het eerste sekspoppenbordeel van België: “De meeste buren vonden het wel grappig”

Meise - 50 euro voor een half uur, 80 euro voor een uur en 120 euro voor anderhalf uur: dat moet je neertellen voor “een unieke erotische service met één van onze acht prachtige, levensechte siliconen dames” in het eerste ‘Sex Doll House’ van België. Dat opende amper een week geleden in het Vlaams-Brabantse Meise, “maar we hebben wel al vijf klanten gehad”, jubelt de uitbater in La Dernière Heure. “En dat zonder reclame te maken! Sommige klanten hebben zelfs al gezegd dat ze zeker zullen terugkomen.”

Fabrice Jacobs bouwde voor het eerste sekspoppenbordeel in ons land zijn eigen woonkamer om tot ruimte om zijn klanten te ontvangen. In een belendende kamer kan de geïnteresseerde dan gebruik maken van de diensten van Jessica, Eva, Amelia, Gabriëlla, Kyara, Linda, Sabrina en Lolita.

“Fantasieën worden realiteit”, belooft de website Foto: dolls.be

Maar zeg niet zomaar ‘sekspop’: de klant kan naar eigen voorkeur hoofd, lichaam, kledij en kapsel van de poppen aanpassen. Zelfs een geslachtswijziging is (met behulp van een 14 centimeter lang hulpstuk) mogelijk.

Nochtans is de eerste aanraking niet aangenaam: de poppen voelen koud en stijf aan, het is niet eenvoudig om de armen van de zwijgzame maar gewillige dames te plooien. “Het kan eerst inderdaad koud aanvallen, maar ze warmen snel op. De poppen wegen elk 20 kilo, en zijn voorzien van een metalen skelet.”

2.000 euro per pop

Jacobs begon in januari aan de verbouwingen van wat zijn nieuwe zaak moest worden. “Ik was groothandelaar in schoonmaakproducten in Brussel, maar die zaak heb ik verkocht. Eerst was het plan om naar het Spaanse Calpe te verhuizen, maar dan toonde mijn 25-jarige zoon me een krantenartikel over poppenbordelen. Hij vroeg me waarom ik niet zoiets zou doen, dus heb ik me hierop gestort. Ik heb mijn buren trouwens ook op de hoogte gebracht van mijn plannen. Kritiek? Neen, hoor: de meeste mensen vonden het wel grappig.”

“We hebben hier bijna 20.000 euro in geïnvesteerd: de poppen heb ik besteld bij een Amerikaans bedrijf, die kostten elk ongeveer 2.000 euro. Daarna heb ik mijn huis verbouwd en een website laten maken. En nu zijn we eraan begonnen.”

Voor elk wat wils: poppen zijn “beschikbaar in verschillende maten en huidskleuren” Foto: dolls.be

Kopen en huren

Jacobs zou zijn gamma ook graag nog uitbreiden: “Met een mannelijke pop, om ook mensen met andere voorkeuren te kunnen bedienen. En in de toekomst misschien ook in een pop die kreunt en praat.”

Tevreden klanten kunnen ook hun favoriete pop ook kopen bij Jacobs. “En waarom zouden we ze niet verhuren? Mensen met een handicap hebben ook seksuele noden en wensen.”

Hygiëne

Blijft de vraag hoe hygiënisch dat allemaal wel is. “Ik maak er een erezaak van om de hoogste standaard qua hygiëne aan te houden”, aldus Jacobs. “Onze poppen worden na élk gebruik gereinigd en gedesinfecteerd.” Daarvoor is een bad in de garage voorzien, naast de garderobe van de poppen.

Bovendien wordt het gebruik van condooms actief aangemoedigd. “Die stellen we altijd gratis ter beschikking. En ik stel vast dat de eerste klanten daar ook gebruik van maakten.”