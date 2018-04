Geen treinverkeer tussen Brugge en Oostende na aanrijding in Varsenare

Jabbeke - Er is zondagochtend geen treinverkeer tussen Brugge en Oostende na een aanrijding in Varsenare (Jabbeke). Er zijn vervangende busdiensten. Dat melden de NMBS en Infrabel.

De aanrijding vond zondag om 10.10 uur plaats in Varsenare (provincie West-Vlaanderen) op de drukke spoorlijn Eupen-Oostende, een belangrijke lijn in de richting van de kust. Het treinverkeer is er momenteel onderbroken. Het onderzoek naar het ongeval loopt nog.

Er zitten zo’n 140 mensen op de trein en de NMBS legt bussen in om hen op hun bestemming te brengen. Het is de laatste dag van de paasvakantie en door het zonnige weer zijn mogelijk nog veel mensen op weg naar de kust. De NMBS legde zondag ook extra treinen in naar de kust.

Reizigers naar Oostende kunnen de vervangende busdiensten gebruiken of kunnen met de trein naar Blankenberge rijden. Daar kunnen ze met de kusttram verder reizen naar Oostende.